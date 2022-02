Vulcão Anak Krakatau da Indonésia expeliu coluna de fogo com 2 quilómetros

O vulcão Anak Krakatau, na Indonésia, expeliu na sexta-feira uma coluna de fogo com uma altura superior a dois quilómetros durante 144 segundo, adiantou hoje a Efe.

Segundo a agência de notícias espanhola, que citou o serviço vulcanologia da Indonésia, aquele que é um dos vulcões mais ativos daquele país entrou em erupção às 13:03 horas locais (6:03 TMG) depois de ter sido registado um aumento de atividade nos últimos dias, incluindo outras cinco erupções menores entre sexta-feira e esta manhã.

A Efe relatou que as cinzas cinzentas espessas do Anak Krakatau, localizado numa ilha desabitada no Estreito de Sonda, que separa as ilhas de Sumatra e Java, ultrapassaram os 2.157 metros acima do nível do mar.

"As avalanches vulcânicas não podem ser previstas em tempo e volume, e não dependem do estado do vulcão. Podem ocorrer com ou sem um aumento da atividade vulcânica", referiu o chefe da Agência Geológica, Eko Budi Lelono.

Em 22 de dezembro de 2018, uma forte erupção noturna daquele vulcão causou o colapso parcial do cone da montanha, causando um tsunami que fez pelo menos 439 mortos e mais de 7.200 feridos, de acordo com os números oficiais.

Descoberto em 1927, Anak Krakatau surgiu das águas mais de meio século após a grande erupção do lendário Krakatoa, cuja caldeira desabou em 1883, após uma série de explosões que mataram mais de 36 mil pessoas e cujos efeitos foram sentidos em todo mundo durante semanas.

A Indonésia situa-se no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica e vulcânica que é abalada todos os anos por cerca de sete mil tremores, a maioria deles moderados.