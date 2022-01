MPT dispara que "voto comprado é voto roubado"

A candidatura do Partido da Terra MPT à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Madeira deixou esta quinta-feira, 27 de Janeiro, o reparo que "voto comprado é voto roubado".

Em nota emitida, o MPT refere que tem "por base algumas alegações", e lembra que a compra de votos "é feita com dinheiro dos contribuintes", apelando aos cidadãos que denunciem publicamente essas práticas: "É dever do bom cidadão votar contra as forças partidárias que recorrem a esse expediente a fim de penalizar os maus dirigentes e melhorar a gestão dos dinheiros de todos nós".

O MPT tem "orçamento zero para esta campanha e no entanto, fruto de muito trabalho de prospecção e voluntarismo, tem apresentado propostas credíveis e importantes para promover o bem comum e melhorar a vida das pessoas", lê-se na nota.