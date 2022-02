Atlântico Padel Tour tem hoje luta dos ‘oitavos e quartos’

Os três courts do Centro de Padel e Lazer recebem, entre as 17 e as 22 horas de hoje os primeiros grandes duelos da fase final da primeira etapa do Atlântico Padel Tour, circuito regional destinado à modalidade de Padel organizado pelo DIÁRIO de Noticias, ‘Padel Nuestro Madeira’ e a empresa ‘An Island Apart’, esta última como o sponsor principal.

Ao sétimo dia de competição, as emoções aumentam de ‘nível’ com os encontros, a serem a eliminar, numa luta rumo às grandes finais que estão agendadas para a tarde de sábado.

Nesta ronda de hoje, num total de 16 jogos, estão agendados os jogos dos oitavos-de-final do nível 2 e nível 4, bem como dois encontros referentes aos quartos-de-final do nível 1.

Antes do arranque do espectáculo de hoje, deixamos aqui algumas imagens dos jogos realizados nesta quarta-feira, 2 de Fevereiro, bem como a ordem de jogos de hoje.

Pode acompanhar todas as incidências da etapa, desde resultados, ordem de jogos e inúmeras fotografias na página de facebook do circuito (https://www.facebook.com/atlanticopadeltour) bem como na página da internet (https://padeltour.dnoticias.pt/).