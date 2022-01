Transmissibilidade sobe em todas as regiões do país à excepção da Madeira

Todas as regiões do país registaram um aumento do índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2, com exceção da Madeira, que é a única que está abaixo do limiar de 1, anunciou hoje o INSA. A Madeira, como noticiado pelo DIÁRIO na última terça-feira, terá mesmo ultrapassado o pico da actual onda pandémica, no final da semana passada.

Nessa altura, verificámos que todos os indicadores disponíveis indiciavam a realidade referida: incidência a sete e a 14 dias em baixa; média de casos diários a 14 dias a descer; e crescimento médio mensal de novos casos é negativo. Agora, confirma-se a situação com o Rt calculado pelo INSA.

Madeira ultrapassa pico da segunda vaga Pico da segunda vaga de covid-19 na Região dá sinais de chegar ao fim. Incidência média de novos casos e taxa de crescimento em queda, abrem espaço ao fim da testagem semanal. Nas escolas, o isolamento avança apenas para positivos: mais de oito mil alunos já foram para casa este mês, devido à doença. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 25 de Janeiro.

Segundo o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução do número de casos de covid-19, a média a cinco dias do Rt subiu no Norte de 1,14 para 1,21, no Centro de 1,12 para 1,27, em Lisboa e Vale do Tejo de 1,05 para 1,08, no Alentejo de 1,11 para 1,22 e no Algarve de 1,14 para 1,22.

Nas regiões autónomas, o Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus -- desceu na Madeira, de 1,18 para 0,96, e subiu nos Açores, de 1,25 para 1,32, o valor mais elevado do país neste indicador.

Relativamente à média de infeções pelo SARS-CoV-2 nos últimos cinco dias, o INSA adianta que está agora nos 49.795 casos diários no país, quando no anterior relatório se situava nos 36.048.

"Portugal apresenta a taxa de notificação acumulada de 14 dias superior a 960 por 100 mil habitantes e um Rt superior a 1, ou seja, uma taxa de notificação muito elevada e com tendência crescente", avança o INSA.

A covid-19 provocou mais de 5,63 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.788 pessoas e foram contabilizados 2.507.357 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.

