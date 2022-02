Porto Santo vai produzir e exportar bolo do caco com selo próprio

A Associação de Produtores da Ilha do Porto Santo (APIPS) chegou a acordo com um empresário local da panificação para a produção e exportação de bolo do caco com selo ‘Marca Porto Santo’, anunciou esta quarta-feira, dia 2 de Fevereiro, a entidade.

A Associação pretende, desta forma, “defender a identidade e qualidade inigualável de um produto que pertence à gastronomia, cultura local e História da Ilha do Porto Santo”, explica o presidente da APIPS em declarações ao DIÁRIO.

“Sendo o bolo do caco um produto local, da ilha do Porto Santo, um produto que alimentou gerações de famílias e hoje é ‘mainstream’, compete-nos certificar e garantir que o mesmo está devidamente protegido e identificado com a identidade que lhe pertence”, reforça Hugo Brandão, enfatizando que o produto será produzido e exportado com o selo ‘Marca Porto Santo’.

O representante revela ainda que é que é também intenção da APIPS e da Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural avançar para a Indicação Geográfica Protegida (IGP), uma certificação oficial regulamentada pela União Europeia atribuída a produtos gastronómicos ou agrícolas tradicionalmente produzidos numa região.

Impõe-se a questão: O que distingue o bolo do caco do Porto Santo?

O bolo do caco, originário do Porto Santo, um pão que na sua receita tem apenas a farinha de trigo que durante séculos saiu da mó dos moinhos de vento por toda a ilha, farinha essa que também seguia para a Madeira – além do próprio trigo, produtos esses escassos na ilha maior – água, sal e fermento. Cozido numa pedra vulcânica – caco – a qual permitia absorver o calor da pequena chama dada a fraca possibilidade de ter lenha para mais. Esta mesma pedra, absorvendo o calor, permitia mais tempo de cozedura, permitindo uma mais rentabilidade dos parcos recursos. O pão cozia lentamente, ficando alto, fofo e cozido uniformemente.

Desde 2018 que a APIPS - Associação de Produtores da Ilha do Porto Santo tem uma equipa maioritariamente construída por jovens, liderada por Hugo Brandão.