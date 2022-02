Bolsas europeias no 'vermelho' após fim de semana de agravamento de tensões na Ucrânia

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, com o petróleo a cotar-se acima de 100 dólares por barril, depois dos ganhos registados na sexta-feira e do escalar da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Cerca das 08:25 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 1,29% para 447,69 pontos, o petróleo Brent cotava-se a 101,42 dólares por barril e o euro caía para 1,1174 dólares.

As bolsas de Paris, Frankfurt e Milão desciam 2,30%, 2,07% e 2,03%, bem como as de Madrid e Londres, que se desvalorizavam 1,27% e 0,95%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:25 o principal índice, o PSI20, a baixar 0,27% para 5.480,66 pontos.

Estados Unidos, UE e outros parceiros sancionaram vários bancos face à guerra da Rússia na Ucrânia e decidiram, numa segunda fase, excluir alguns bancos russos do sistema internacional de comunicações interbancárias SWIFT.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 2,51%, para os 34.058,75 pontos, na sua melhor sessão desde finais de 2020, o alargado S&P500 avançar 2,24%, para as 4.384,65 unidades, e o tecnológico Nasdaq a progredir 1,64%, para as 13.694.

A nível cambial, o euro cotava-se a 1,1174 dólares, contra 1,1186 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 101,42 dólares, contra 101,83 dólares na sexta-feira.