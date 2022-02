Conferência sobre Herberto Helder no Centro de Estudos de História do Atlântico

A Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira e o Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira promovem, no dia 3 de Março, uma conferência de Ana Cristina Joaquim sobre o tema 'A Palavra (Her)ética e a Tradição Sacrificial em Herberto Helder'.

A iniciativa realiza-se, a partir das 17 horas, no auditório do CEHA-AV. A entrada é livre.

Nesta conferência, a investigadora e docente universitária brasileira pretende expor um pensamento sobre a ética na obra do autor madeirense Herberto Helder (em releitura valorativa), cujo interesse permite ressignificar os termos condicionantes do comum e do singular na contemporaneidade por meio dos aspectos religiosos de que se revestem a sua obra, com ênfase para uma ideia de escrita sacrificial.

Ana Cristina Joaquim atualmente é professora doutora no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal Fluminense. Foi pesquisadora bolsista de pós-doutoramento (FAPESP) em Teoria Literária no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, com período de estágio BEPE/pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2019).

Concluiu o doutoramento no programa de Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo (financiamento CAPES), onde desenvolveu pesquisa sobre a poesia de Herberto Helder, Mário Cesariny e Cruzeiro Seixas. Cumpriu estágio doutoral na Universidade Nova de Lisboa (2013-2014).

É mestre em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas (2011), onde desenvolveu uma pesquisa relativa à questão da receção da obra do Marquês de Sade de acordo com a polémica noção de estabelecimento dos géneros filosófico e literário/ficcional (financiamento CNPq). Possui graduação em Letras/Português pela Universidade de São Paulo (2009), licenciatura pela mesma Universidade (2011) e graduação em Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu (2007).