Petrobras anuncia no Brasil maior lucro de sua história em 2021

A Petrobras obteve em 2021 um lucro líquido recorde de 106 mil milhões de reais (18,7 mil milhões de euros), o maior de sua história, graças ao forte aumento dos preços do petróleo e das vendas de combustível no Brasil.

Segundo balanço financeiro da petrolífera estatal brasileira, divulgado na noite de quarta-feira, os lucros do ano passado superaram em 1.400,7% o resultado positivo de 7,1 mil milhões de reais (1,2 mil milhões de euros) registado em 2020, e mais que dobraram o lucro de 2019 (40,1 milhões de reais ou 7 mil milhões de euros no câmbio atual), que era até agora o maior na história da empresa.

A Petrobras é controlada pelo Estado brasileiro, mas tem ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madrid.

A petrolífera informou que além da forte alta do preço do petróleo, o salto no seu lucro foi auxiliado pelo aumento de 8,5% nas vendas de combustíveis no Brasil, que passaram de 1,66 milhão de barris por dia em 2020 para 1,8 milhão por dia em 2021.

"Em 2021, a receita líquida cresceu 66% face a 2020, devido à alta de 77% do preço do [barril de petróleo] Brent em reais e ao aumento da demanda no mercado interno, principalmente em razão da retomada económica após o auge da pandemia da covid-19 em 2020", frisou um comunicado com resultados financeiros da empresa.

"Destaque também para o aumento nas vendas de gás natural e energia elétrica, tendo em vista o aumento do despacho termoelétrico em 2021 e a recuperação da demanda do segmento industrial", acrescentou.

A receita da estatal brasileira somou 452,7 mil milhões de reais (80 mil milhões de euros) no ano passado, alta de 66,4%, face a receita de 272 mil milhões de reais (48 mil milhões de euros) registada em 2020.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (da sigla em inglês Ebitda), que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 64,1% na comparação ano a ano, passando para 142,9 mil milhões de reais (25,2 mi lmilhões de euros), em 2020, para 234 mil milhões de reais (41,3 mil milhões de euros), em 2021.

No quarto trimestre do ano passado, no entanto, o lucro da Petrobras foi de 31,5 mil milhões de reais (5,5 mil milhões de euros), montante 47,4% menor do que o registado no mesmo período do ano anterior (59,9 mil milhões de reais ou 10,5 mil milhões de euros na cotação atual).

O Ebitda de outubro a dezembro na comparação com os três meses finais do ano anterior cresceu 33,8%, passando de 47 mil milhões de reais (8,3 mil milhões de euros) em 2020 para 62,9 mil milhões de reais (11,1 mil milhões de euros) em 2021.

Numa carta aos acionistas, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, frisou que a petrolífera "gerou resultados consistentes, se mostrando que uma empresa saudável e comprometida com a sociedade é capaz de crescer, investir, gerar empregos, pagar tributos e retornar dinheiro aos seus acionistas, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do país."

A Petrobras informou também encerrou o ano de 2021 com uma dívida bruta de 58,7 mil milhões de reais (10,3 mil milhões de euros).