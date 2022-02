Hyndai XG Bayon 1.0 T-GDI Premium: um SUV estiloso, espaçoso e funcional

Este Hyndai XG Bayon 1.0 T-GDI Premium, a gasolina, é a novíssima proposta do Megamotor e está avaliada em 22 900 euros.

Trata-se de uma viatura estilo SUV, nova, mas já matriculada em Novembro de 2021, com garantia de fábrica de 7 anos, sem limite de quilómetros.

Vem equipada com motor 1000 de cilindrada, com 100 cavalos de potência e caixa manual de 6 velocidades, o que lhe confere um excelente andamento, aliado a um baixo consumo de combustível, além do muito equipamento de fábrica, de destacar os espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente, os sensores de estacionamento e a câmara auxiliar de marcha-atrás, bem como os sensores de luz e chuva, o Sistema Smartphone Apple Carplay e Android Auto, a travagem autónoma de emergência, o ecrã touchscreen de 8 polegadas, o Cruise Control, entre tantos outros.

Pode adquiri-lo no Megamotor por 22 900 euros ou recorrendo a um financiamento desde 280, 54 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida*.

Para mais informações contacte-nos!

Megamotor

Contactos: 291934107/913454545 e 913454540

Morada: Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço

Sítio na Internet: www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.