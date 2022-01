Acidente rodoviário faz 27 mortos em Moçambique

Um choque entre um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro de transporte coletivo provocou hoje 27 mortos em Mopeia, centro de Moçambique, anunciaram as autoridades.

O acidente que aconteceu na Estrada Nacional 1, que liga o norte ao sul do país, provocou ainda 4 feridos graves, um dos quais uma criança, referiu Isaías Marcos, médico chefe da província da Zambézia, citado pela Rádio Moçambique.

Segundo testemunhas, o motorista do camião de carga perdeu a direção e o pesado com atrelado acabou por se descontrolar e arrastar o ligeiro que seguia no sentido oposto com 25 pessoas.

Os índices de sinistralidade rodoviária em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações.

Em média, pelo menos mil pessoas morrem anualmente nas estradas, segundo dados avançados à Lusa pela Associação Moçambicana para Vítimas de Acidentes de Viação (Amviro).

O Governo prometeu no final do ano anunciar medidas para travar os altos índices de sinistralidade.

Uma comissão de inquérito avaliou a situação após o acidente mais grave de sempre registado em Moçambique, com 32 mortos, ocorrido a 3 de Julho de 2021 no distrito da Manhiça, Maputo, envolvendo dois camiões e um autocarro que tentou fazer uma ultrapassagem irregular na Estrada Nacional 1 (EN1).

Na altura foram decretados dois dias de luto nacional.