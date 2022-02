Madeira Optics e datas do calendário astronómico

Um calendário astronómico é muito útil para quem possui telescópios, lunetas ou até mesmo para observação a olho nu, até porque permite consultar as datas e os acontecimentos mais relevantes ao nível da astronomia. Neste mês de fevereiro, tivemos, por exemplo, 2 acontecimentos que importa lembrar, mas a verdade é que todos os meses existem acontecimentos que certamente não quererá perder de vista.

16 de fevereiro - Lua cheia. A Lua encontrou-se no lado oposto da Terra enquanto o Sol a iluminou totalmente. Esta fase ocorreu às 16:59h.

Esta fase da lua era conhecida pelos primeiros Nativos Americanos como a Lua de Neve, porque os piores nevões geralmente caíam durante esta altura do ano. Como caçar era difícil, esta lua também era conhecida por algumas tribos como a Lua da Fome, isto porque as condições meteorológicas adversas dificultavam ainda mais a caça.

Neste dia, a Lua esteve numa fase de Lua Cheia. Durante a Lua Cheia, a Lua ficou 100% iluminada, quando vista da Terra e se encontrava do lado oposto da Terra ao Sol. A Lua foi visível em todo o céu noturno, nascendo ao pôr do sol no Leste e se pondo com o nascer do sol na manhã seguinte. A título de curiosidade, o ponto em que uma Lua Cheia ocorre pode ser medido em uma fração de segundo.

Neste alongamento de Mercúrio em fevereiro de 2022, o planeta brilha em torno de magnitude 0,1. Mercúrio e ficará um pouco mais brilhante no final do mês, à medida que se vai aproximando do sol. Mas, é claro, quando estiver mais perto do sol, será mais difícil ver no crepúsculo mais brilhante, à medida que o nascer do sol se aproxima.

O maior alongamento ocidental de Mercúrio aconteceu também a 16 de fevereiro às 21h. Mas as manhãs antes e depois disso foram realmente ótimas para encontrar Mercúrio.

