Telescópio espacial Webb obtém primeiras imagens de uma estrela

O telescópio espacial James Webb obteve as suas primeiras imagens de uma estrela, que formam um mosaico de 18 pontos de luz porque o seu espelho principal, integrado por outros tantos hexágonos, ainda não está alinhado nem calibrado.

O Webb apontou para HD 84406, uma estrela brilhante e isolada na constelação da Ursa Maior, que foi escolhida por ser facilmente identificável e não ter estrelas brilhantes nas proximidades, o que ajuda a reduzir as interferências de fundo.

O observatório chegou em 24 de janeiro à sua posição definitiva, a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, e agora está em vias de completar a primeira fase de um processo, que vai levar meses, de alinhamento do espelho principal através do uso da câmara para o infravermelho próximo (NIRCam, na sigla em Inglês).

A imagem captada pelo telescópio é um mosaico de 18 pontos de luz estelar organizados aleatoriamente que refletem a luz da estrela no espelho secundário do Webb e nos detetores da NIRCam.

Durante o próximo mês, a equipa do telescópio vai ajustar os segmentos do espelho até que as 18 imagens se convertam em uma única.

"A equipa do Webb está eufórica com a forma como se estão dar os primeiros passos para obter imagens e alinhar o telescópio", disse Marcia Rieke, da Universidade do Arizona, nos EUA.