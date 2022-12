Sunak e Lula da Silva falam em reforçar cooperação entre Reino Unido e Brasil

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e o Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversaram hoje sobre os seus planos de reforçar a cooperação entre os dois países, refere um comunicado do Governo britânico.

No texto divulgado por um porta-voz de Downing Street - residência e gabinete do chefe do executivo em Londres -- explicou os dois dirigentes falaram por telefone e Sunak "reiterou as suas felicitações pela vitória nas eleições realizadas em outubro no Brasil pelo Presidente eleito Lula da Silva e ambos concordaram com a importância de promover os valores democráticos".

Lula da Silva e Sunak "discutiram seus planos para fortalecer a cooperação para atender a prioridades compartilhadas, como expandir o trabalho que realizam para preservar os recursos naturais do planeta", revelou a fonte oficial.

O porta-voz do Governo britânico acrescentou que os dois políticos "sublinharam a importância de tomar medidas para reverter a perda florestal e o Presidente eleito atualizou o primeiro-ministro sobre seus planos de preservação da biodiversidade e transição para uma economia mais verde".

Em conversa telefónica, "os dirigentes se desejaram boa sorte nas partidas" do Campeonato do Mundo de Futebol, concluiu a nota.