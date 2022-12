Estados Unidos aprovam venda de mísseis para reforçar arsenal da Finlândia

O Governo dos Estados Unidos anunciou hoje que aprovou a venda de mísseis à Finlândia no valor de 380 milhões de dólares (cerca de 360 milhões de euros), pouco depois de outra entrega de armas semelhantes.

"É vital para o interesse nacional dos Estados Unidos ajudar a Finlândia a desenvolver e a manter uma capacidade de autodefesa preparada e forte", justificou o Departamento de Estado norte-americano, em comunicado, esclarecendo que este arsenal é composto por mísseis antiaéreos Stinger.

"A venda melhorará as capacidades de defesa e de dissuasão da Finlândia", explicou o Governo dos EUA, acrescentando que aquele país do norte da Europa irá usar o equipamento para reforçar as suas Forças Armadas.

Para Washington, esta venda servirá ainda para reforçar as capacidades de defesa terrestre e aérea no flanco norte da Europa, numa altura em que a Finlândia procura a adesão definitiva à NATO, tal como a Suécia, na sequência da invasão russa da Ucrânia.