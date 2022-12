Pelo menos quatro mortos em explosão de mina terrestre no noroeste da Síria

Pelo menos quatro pessoas morreram esta quarta-feira, na sequência da explosão de uma mina terrestre na província de Hama, no noroeste da Síria, colocada por terroristas do Estado Islâmicos antes de deixaram a região, adiantaram as autoridades sírias.

O dispositivo explosivo foi colocado há muito tempo por terroristas do Estado Islâmico antes de deixarem aquela região, que serve agora como terreno agrícola, adiantaram fontes policiais à agência de notícias oficial síria SANA.

As autoridades sírias denunciaram repetidamente que o Estado Islâmico minou o território depois de estar sob o seu controlo, antes do grupo 'jihadista' ter sido expulso daquelas regiões pelas forças sírias.

Desencadeada em março de 2011 pela repressão às manifestações pró-democracia, a guerra civil na Síria já provocou mais de meio milhão de mortes, devastou as infraestruturas do país e levou à fuga de milhões de pessoas.

O conflito tornou-se mais complexo ao longo dos anos, com o envolvimento de potências regionais e internacionais e a ascensão do grupo EI que, apesar de derrotado em 2019, ainda consegue realizar ataques mortíferos através de "células adormecidas".

O Presidente sírio, Bashar al-Assad, recuperou o controlo do país, mas partes do norte permanecem sob o controlo de rebeldes, bem como de forças curdas turcas e sírias.