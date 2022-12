Quatro mortos em queda a um poço de uma mina artesanal em Marrocos

Quatro pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida na sequência da queda a um poço, com mais de 40 metros de profundidade, numa mina artesanal na região de Errachidia, no sul de Marrocos, adiantaram hoje as autoridades locais.

O acidente ocorreu na cidade de Taous, numa mina artesanal autorizada, adiantaram as autoridades, citadas pela agência Efe.

As autoridades locais, auxiliadas por elementos da Guarda Real e da Proteção Civil, deslocaram-se ao local do acidente para efetuar operações de intervenção.

O ferido grave foi internado no hospital regional de Errachidia, acrescentaram as mesmas fontes.

Foi aberta uma investigação, sob a supervisão do Ministério Público competente, para apurar as circunstâncias do acidente.