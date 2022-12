Pelo menos quatro mortos em confrontos na fronteira iraniana com o Paquistão

Pelo menos quatro efetivos da Guarda Revolucionária do Irão morreram hoje em confrontos com "terroristas" junto da fronteira iraniana com o território do Paquistão.

De acordo com a agência noticiosa Tasnim, vinculada ao grupo militar de elite iraniano, os confrontos entre os elementos da Guarda Revolucionária e os "grupos terroristas", não especificados, ocorreram hoje de manhã na zona de Saravan, província de Sistão-Baluchistão, no sudeste do Irão.

"A poderosa presença e o intenso ataque dos defensores fizeram que os elementos do grupo tivessem fugido para o Paquistão", referiu a Tasnim, sugerindo que os "terroristas" entraram no Irão vindos do território paquistanês.

Entre os mortos encontram-se um oficial (tenente-general) iraniano e três soldados, acrescentou a agência de notícias iraniana, sem dar mais detalhes sobre os confrontos relatados.

A agência não indicou o nome do grupo identificado como "terrorista".

A região é habitada maioritariamente por grupos armados extremistas sunitas, opositores do Governo xiita de Teerão, bem como está associada a grupos de contrabandistas e de narcotraficantes.

Em Zahedan, capital da província, registaram-se confrontos no passado dia 30 de setembro que fizeram pelo menos 66 mortos, de acordo com a Amnistia Internacional, e 35 vítimas mortais segundo a versão do governo de Teerão.

Os confrontos de setembro estiveram relacionados com os protestos desencadeados pela morte de Mahsa Amini, uma jovem iraniana de origem curda que morreu depois de ter sido presa pela chamada polícia da moralidade por não cumprir as normas de vestuário impostas pela República Islâmica.