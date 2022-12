Açores com 149 mil dormidas turísticas em novembro

Os Açores registaram em novembro cerca de 149 mil dormidas em alojamentos turísticos, um valor superior ao registado naquele mês em 2021, mas inferior aos números de outubro de 2022, foi hoje divulgado.

Segundo o indicador do turismo publicado pelo Serviço Regional de Estatística (SREA), "as dormidas na hotelaria tradicional, no turismo no espaço rural e no alojamento local durante o mês de novembro de 2022 terão sido cerca de 149 mil".

Trata-se do número mais baixo dos últimos cinco meses, uma vez que a região registou 282.861 dormidas em outubro, 386.973 em setembro, 493.957 em agosto, 463.314 em julho e 379.193 em junho.

O número de dormidas no arquipélago em novembro é, contudo, superior ao registado no mesmo mês de 2021 (137.565), de acordo com os dados consultados pela agência Lusa.

Em novembro, os Açores tiveram 7.096 passageiros desembarcados em voos internacionais (em outubro tinham sido 14.422) e 55.216 provenientes de voos nacionais (menos do que os 77.705 de outubro).

Desde o início do ano, em todos os meses, o número de dormidas no arquipélago tem sido superior aos períodos homólogos de 2021.

A região registou cerca de 1,9 milhões de dormidas em alojamentos turísticos em 2021.