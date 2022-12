Empresas e bancos dão apoios extraordinários aos trabalhadores

Empresas de vários setores decidiram atribuir, nos últimos meses, apoios extraordinários aos trabalhadores, bem como aplicar medidas para tentar mitigar o impacto que a inflação está a ter no custo de vida da generalidade das pessoas.

Além dos apoios públicos, que vão desde ajudas financeiras diretas, como é o caso do mais recente apoio de 240 euros para famílias mais vulneráveis, ou dos 125 euros pagos em outubro a quem recebe até 2.700 euros brutos por mês, alguns trabalhadores têm também contado com algumas ajudas das empresas.

Depois de subidas consecutivas por vários meses, a inflação em novembro recuou ligeiramente 0,2 pontos percentuais face a outubro, para 9,9%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o rendimento disponível das famílias voltou a diminuir.

Eis algumas empresas e bancos que optaram por atribuir apoios aos seus trabalhadores:

Modelo Continente

A Modelo Continente (MC) vai pagar este mês um apoio de até 500 euros aos trabalhadores para mitigar os efeitos da inflação, medida que abrangerá 36.000 pessoas e representará um investimento superior a 15 milhões de euros.

O valor do apoio será "proporcional em função da carga horária", lê-se num comunicado divulgado pela empresa do grupo Sonae no início de dezembro.

Considerando que "2022 tem sido particularmente desafiante para os portugueses, com impacto na gestão do orçamento familiar", a MC diz que, ao longo deste ano, "tem vido a reforçar o pacote interno de benefícios financeiros e sociais aos colaboradores, num investimento anual superior a 10 milhões de euros de euros".

A empresa destaca o aumento do subsídio de refeição "em cerca de 22 euros por mês", referindo que "o pacote de benefícios da MC inclui, entre outros, um plano de telecomunicações com 'voucher' para aquisição de telemóvel, seguro de saúde e de vida e acesso a vantagens e parcerias exclusivas em diferentes áreas (lazer, saúde e bem-estar, educação...)".

Adicionalmente, a MC diz ter reforçado, em 2022, "a oferta de bens alimentares que disponibiliza às suas pessoas nas áreas sociais das operações de loja e logística".

ISQ

O ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade atribui este mês um apoio extraordinário aos trabalhadores no valor de um salário, com o objetivo de mitigar o impacto da inflação no custo de vida e "como medida de solidariedade" durante a quadra natalícia.

Numa nota à imprensa, o ISQ, que detém um centro de interface tecnológico em Portugal que opera há mais de 50 anos no mercado nacional e internacional nas áreas de engenharia, inspeção, ensaios, testes e formação, refere que, ao longo de 2022, reforçou o pacote de benefícios, nomeadamente com o seguro de saúde e o aumento de subsídio de refeição.

Novo Banco

O Novo Banco divulgou no dia 20 de dezembro a atribuição de um apoio de 500 euros para trabalhadores com rendimentos brutos anuais inferiores a 30 mil euros e de 250 euros para os que recebem acima desse valor, estando excluídos "órgãos sociais e diretores de primeira linha".

Estes valores constituem "medidas de mitigação do aumento da inflação", destacou o banco em comunicado.

A instituição "aprovou ainda uma linha de crédito para apoio a situações de 'stress' financeiro e a possibilidade de antecipar 50% do subsídio de Natal 2023, que poderão ser solicitados a partir de janeiro", adiantando também que serão "flexibilizados os prazos de amortização do crédito habitação no regime de CHPP-ACT".

O banco estabeleceu também um novo salário mínimo bruto mensal de 1.100 euros, a partir do próximo ano.

Millennium BCP

O BCP decidiu atribuir um pagamento pontual extraordinário de 500 euros a todos os trabalhadores sem viatura atribuída, que será processado com o salário de dezembro, segundo uma mensagem interna divulgada em 02 de novembro, a que a Lusa teve acesso.

Além do pagamento de 500 euros aos trabalhadores sem viatura atribuída, a gestão aprovou a "possibilidade de receber a totalidade do subsídio de Natal de 2023 em duodécimos, a partir de janeiro de 2023", e de "fixação por um ano da prestação do crédito habitação concedido ao abrigo das condições do Acordo Coletivo de Trabalho".

Segundo a mesma mensagem, "a fixação da prestação terá como base a prestação paga em junho de 2022, sendo que o prazo total do empréstimo será acrescido de um ano".

O banco anunciou ainda que a oferta de percursos dos autocarros gratuitos de e para o Taguspark seria aumentada com novas rotas e que estava a preparar uma plataforma para permitir aos trabalhadores do Millennium agilizar o 'car pooling'.

Banco Montepio

O Banco Montepio paga este mês um apoio extraordinário de 600 euros para trabalhadores com retribuição mensal ilíquida até 1.500 euros e de 400 euros nos casos em que a retribuição se situe entre 1.500 euros e 2.500 euros para responder ao impacto da subida da inflação.

Em comunicado, o banco anunciou "um conjunto de medidas" nomeadamente quanto ao crédito habitação ACT (via Acordo Coletivo de Trabalho), que prevê o aumento do 'plafond' individual para 200.000 euros nas novas operações do processo ACT de 2023, o reforço do 'plafond' global desta linha de crédito e a possibilidade de alargamento do prazo até 70 anos de idade (com limite de 40 anos de maturidade), "em situações comprovadas de agravamento acentuado no rendimento familiar".

No que respeita ao apoio escolar a filhos dos trabalhadores, o banco anunciou a renovação para 2023 do apoio complementar a todos os níveis de ensino, subsídio de material e de alojamento, o pagamento em dezembro do subsídio de material e de um trimestre de complemento escolar e a introdução de um novo apoio denominado 'Prémio de Excelência Escolar'.

"Foram ainda aprovadas outras medidas associadas aos créditos a colaboradores, para mitigação do agravamento das condições económicas, nomeadamente a possibilidade de alargamento de prazos e o acesso ao crédito Multifunções para consolidação de créditos e saneamento financeiro", avança o Montepio.

Também o Montepio Crédito anunciou que vai pagar em dezembro aos seus trabalhadores um apoio extraordinário semelhante.

Hovione

A Hovione atribuiu um "bónus especial" de 1.000 euros aos seus 1.600 trabalhadores em Portugal, sendo o dinheiro disponibilizado através de um cartão de compras para ser descontado em lojas de alimentação ou vestuário.

Este bónus visa responder à pressão sobre os orçamentos familiares imposta pela inflação, depois de a empresa ter revisto o orçamento salarial duas vezes este ano devido à subida dos preços.

Em comunicado, a multinacional que detém laboratórios e fábricas em Portugal, na Irlanda, em Macau e nos Estados Unidos, afirma que oferece em dezembro um bónus especial a todos os trabalhadores a nível mundial, independentemente da antiguidade.

CTT - Correios de Portugal

Os CTT - Correios de Portugal pagam este mês "uma compensação extraordinária" aos seus trabalhadores que recebem um salário até 2.500 euros, para fazer face ao aumento da inflação, segundo um comunicado divulgado na semana passada.

A empresa, que emprega 12.015 pessoas em Portugal, não revela quantos trabalhadores serão abrangidos nem qual o valor do apoio.

Caixa Geral de Depósitos

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou em novembro que iria fazer um pagamento extraordinário, em dezembro, de 900 euros, para os trabalhadores com rendimento mensal até 1.500 euros, e de 600 euros, para os que auferem entre 1.500 e 2.700 euros.

A Comissão Executiva da CGD avançou ainda que permitirá aos trabalhadores antecipar até 50% do subsídio de Natal durante o primeiro semestre de 2023 ou receber da totalidade deste subsídio em duodécimos e que irá majorar os prémios e incentivos a pagar no próximo ano.

Negociadas com os sindicatos, estas medidas visam responder ao "aumento inusitado da inflação", que, refere a CGD, "tem afetado de forma anormal o rendimento disponível dos seus colaboradores, particularmente daqueles que integram agregados familiares que auferem remunerações mais baixas".

Segundo a CGD, para o cálculo do pagamento extraordinário a efetuar em dezembro são consideradas todas as rubricas remuneratórias regulares e o subsídio de refeição.

Jerónimo Martins

A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce e do Recheio, decidiu pagar em dezembro um apoio de até 350 euros aos cerca de 25 mil trabalhadores das empresas do grupo, para responder ao aumento do custo de vida, noticiou em novembro o Eco.

O pagamento do apoio resultará num montante global superior a 8 milhões de euros, avançou fonte oficial do retalhista ao jornal.

Associação dos Viticultores Profissionais do Douro (Prodouro)

Em 14 de outubro, a Associação dos Viticultores Profissionais do Douro (Prodouro) veio propor o alargamento às empresas privadas da possibilidade de atribuir aos trabalhadores um apoio extraordinário, como o decretado pelo Governo, "igualmente" isento de IRS e Segurança Social.

"Nós inspiramo-nos nesse bom exemplo que o Governo deu e o que vamos fazer é apresentar uma proposta no sentido de estender esse apoio às empresas. Permitir que as empresas privadas possam remunerar os seus trabalhadores, de uma forma excecional, até ao máximo de um salário, isento de tributações", afirmou à agência Lusa Rui Soares, presidente da Prodouro.

A associação conta com um total de 96 associados, entre viticultores independentes, produtores-engarrafadores e adegas cooperativas, abrangendo 5.075 hectares de vinha.

Bankinter

No dia 03 de outubro, a sucursal do banco espanhol Bankinter em Portugal avançou com um conjunto de apoios, como a subida do subsídio de alimentação e o pagamento do passe social aos seus trabalhadores.

"Perante o contexto económico atual, e especificamente em relação aos seus colaboradores, o Bankinter preparou um conjunto de apoios específicos, procurando atenuar o impacto da subida generalizada de preços, sendo o pagamento integral do passe social ou o incremento do subsídio de almoço (em 3,5 euros por dia, para 14 euros) exemplos das medidas extraordinárias já implementadas para um período inicial de seis meses, com reavaliação a ser feita no final desse tempo", avançou à agência Lusa fonte oficial do banco.

Por outro lado, "foi implementado nas áreas centrais um dia de 'home office' [teletrabalho], com vantagem de contribuir para a redução de 20% nos custos de deslocação e impactos positivos também ao nível de sustentabilidade", de acordo com o banco.

A instituição destacou que, no âmbito de medidas de sustentabilidade, "tem vindo a implementar a substituição da sua frota automóvel por viaturas elétricas e híbridas tendo recentemente revisto os 'plafonds' de combustíveis ou energia elétrica atribuídos aos colaboradores com funções comerciais, no âmbito deste contexto de elevados preços energéticos", disse o Bankinter.

O banco realçou que "mantém o compromisso de proximidade com os seus clientes e com os seus colaboradores com o objetivo de avaliar de forma contínua as medidas que sejam oportunas implementar em função da evolução macroeconómica e social".

Santander Totta

Numa nota interna enviada aos trabalhadores do banco -- assinada pelo presidente da Comissão Executiva, Pedro Castro e Almeida, e por Sara da Fonseca, da Gestão de Pessoas, e a que a Lusa teve acesso no passado dia 13 de outubro -- o Santander informou que os trabalhadores com vencimento até 30 mil euros anuais iriam receber nesse mês um "pagamento extraordinário e suplementar" de 750 euros, no âmbito de medidas aprovadas pelo banco para fazer face ao aumento dos preços.

Na nota, o Santander diz que "tem vindo a acompanhar a evolução da situação económica no país e no mundo, com natural preocupação" e que está consciente de que "o aumento da inflação e do custo da energia estão a ter impacto no orçamento familiar de muitos" dos colaboradores.

Assim, o Santander decidiu "aprovar algumas medidas de apoio financeiro para ajudar a minimizar esse impacto", focando a ajuda nos "colaboradores com salário mais baixo, através do pagamento de um valor único em detrimento de uma percentagem, para que este apoio seja mais relevante".

Além deste pagamento, o Santander decidiu dar a possibilidade em 2023 de todos os colaboradores anteciparem até 50% do subsídio de Natal.

O banco aumentou ainda o limite de crédito disponível para os trabalhadores para 200 mil euros, em novas operações de crédito, e alargou o acesso a outras medidas como a comparticipação do passe social em 50% ou o apoio a propinas no valor de 310 euros por ano por filho ou enteado.

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) congratularam-se com estes apoios, mas defenderam que devem ser "muito mais abrangentes".

Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE)

Em setembro, segundo noticiou o jornal Eco, os cerca de 500 trabalhadores da fábrica de camiões Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE), instalada em Tramagal (Abrantes), receberam um pagamento extraordinário de 400 euros.

Detida pela Daimler Trucks, a empresa -- localizada a 150 quilómetros de Lisboa -- disse pretender assim "ajustar os salários de forma inteligente", porque "não se pode andar a espalhar o dinheiro de qualquer maneira".

Com uma faturação superior a 206 milhões de euros em 2021, a MFTE reclama a liderança mundial no mercado de pesados e engloba sete marcas: Mercedes-Benz, FUSO, Setra, BharatBenz, Freightliner, Western Star e Thomas Built Buses.