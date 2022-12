Sobrinhos matam tios na província angolana do Bié por crerem que eram feiticeiros

Dois homens foram detidos, na província angolana do Bié, acusados do homicídio de um casal, que acusavam de feitiçaria, informaram hoje as autoridades policiais.

Segundo o comandante municipal da Polícia Nacional, superintendente-chefe Albano Adriano, o caso ocorreu na aldeia de Luquene, comuna de Malengue, município de Chitembo, com as vítimas encontradas enforcadas e os principais suspeitos são dois sobrinhos.

Albano Adriano, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, contou que os dois homens, de 42 e 44 anos, cometeram o crime depois de consultarem um curandeiro, que os terá alertado que a tia era a culpada das doenças constantes e falta sucesso na vida.

O marido da vítima, de 66 anos, foi também morto, na sua residência, por sair em sua defesa, enquanto a mulher, de 53 anos, foi assassinada na periferia da aldeia.

O comandante municipal da Polícia sublinhou que este é o primeiro caso registado, este ano, no município do Chitembo, apelando à população a não praticar justiça por mãos próprias.