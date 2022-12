'Medias' anunciam candidatura de Mike Pence à presidência dos EUA mas porta-voz nega

Vários órgãos de comunicação noticiaram hoje que o ex-vice-Presidente Mike Pence tinha preenchido os documentos necessários para se candidatar às presidenciais de 2024, informação que foi prontamente negada pelo porta-voz do republicano.

Um formulário para a Comissão Eleitoral Federal, divulgado nas redes sociais e usado como fonte por vários 'media' norte-americanos, parecia revelar que o ex-vice-Presidente de Donald Trump ia concorrer às presidenciais de 2024.

No entanto, o porta-voz de Pence utilizou a rede social Twitter para esclarecer que o republicano não avançou com o processo.

"O ex-vice-Presidente Mike Pence não se candidatou à presidência hoje", sublinhou Devin O'Malley na sua publicação.

O 'twitte' do porta-voz respondia a uma publicação que continha o acesso ao documento da Comissão Eleitoral Federal, que acabou por ser eliminado rapidamente.

A Sky News, um dos órgãos de comunicação que avançou com a candidatura do ex-vice-Presidente, noticiou depois que o documento da Comissão Eleitoral Federal não continha sequer o nome legal do republicano: Michael Richard Pence.

"O formulário continha o nome Mike Richard Pence", salientou a Sky News, acrescentando que até agora se sabe quem é o responsável pelo preenchimento daquele formulário.

O ex-Presidente Donald Trump já anunciou que é candidato à Casa Branca em 2024, bem como o 'rapper' norte-americano Kanye West, envolvido recentemente em polémicas devido às suas declarações antissemitas, onde manifestou apreço por Adolf Hitler.