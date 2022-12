Autoridades anunciam morte de comandante do Al-Shebab na Somália

As autoridades somalis anunciaram hoje a morte de um comandante do Al-Shebab em novas operações realizadas contra o grupo terrorista na região de Baixo Shabelle, no meio de um recrudescimento das ofensivas nos últimos meses.

O vice-ministro da Informação da Somália, Abdirahman Yusuf Adala, disse à agência noticiosa estatal somali SONNA que a operação foi levada a cabo entre o KM-60 e Shalanbod, acrescentando que resultou na destruição das posições do Al-Shebab.

"As forças do Exército Nacional da Somália mataram um comandante terrorista e os seus milicianos e destruíram postos de controlo onde os terroristas extorquiam dinheiro", disse, sublinhando que "as operações têm por objetivo abrir rotas chave na região".

A Somália intensificou as ofensivas contra o Al-Shabab nos últimos meses, com o apoio de clãs e milícias locais como parte de uma série de decisões tomadas pelo Presidente Hassan Shaykh Mohamud, que ao assumir o cargo se comprometeu a colocar a luta contra o terrorismo no centro dos seus esforços para estabilizar o país.