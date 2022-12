Entre 15 de Junho e 30 de Novembro de 2022, o POCIR - Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais mobilizou 11.695 operacionais, que percorreram 209302 km na prevenção de fogos (através da vigilância, patrulhamento e primeira intervenção).

Os dados são do balanço divulgado, esta sexta-feira, 26 de Dezembro, pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

Segundo o comunicado enviado às redacções, foram cerca de 3.448 Equipas de Combate a Incêndios Rurais, que percorreram os diversos concelhos da Região Autónoma da Madeira, auxiliadas por um Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios (VLCI) com os respectivos equipamentos de extinção, material de avaliação e registo das ocorrências, nomeadamente tablet, estação meteorológica, GPS, binóculos, bem como rádio para transmissão de dados para o Oficial de Ligação, que se encontra no Comando Regional de Operações de Socorro, responsável também pela activação do meio aéreo mediante a ocorrência reportada.

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, implementa todos os anos, durante o Verão, o POCIR - Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais, cuja principal finalidade consiste na garantia de coordenação e intervenção dos vários agentes de protecção civil, dos quais se destacam, numa vertente 'safety', os Corpos de Bombeiros da Ilha da Madeira, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, a Guarda Nacional Republicana - UEPS e das Forças Armadas - Exército, e numa vertente 'security', a Polícia de Segurança Pública, contando também com os demais organismos e instituições que concorrem para a defesa do ambiente e da floresta contra incêndios.