Força Aérea resgata cinco pessoas a sudeste do Porto Santo

Na madrugada de hoje, 26 de Dezembro, a Força Aérea resgatou cinco pessoas que se encontravam num veleiro a 110 milhas náuticas a sudeste do Porto Santo.

O EH-101 Merlin, em alerta permanente no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo, foi accionado para realizar as buscas da embarcação.

A missão de busca e salvamento teve a duração de 3 horas e 45 minutos.

Também no dia de Natal, 25 de Dezembro, pelas 18h55, a Força Aérea resgatou uma mulher de 54 anos que se encontrava a bordo de um navio britânico, a 255 km a noroeste do Montijo.