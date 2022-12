Lula afirma que o seu governo trará "mais democracia e direitos" para os brasileiros

O Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que tomará posse em 01 de janeiro, garantiu hoje que o seu futuro governo trará "mais democracia e direitos para o povo brasileiro".

"Ainda temos seis dias de muito trabalho para a nossa posse e início do nosso governo. Uma nova página para o Brasil, com mais democracia e direitos para o povo brasileiro", disse Lula da Silva, de 77 anos, nas redes sociais.

Após passar o Natal em São Paulo, o Presidente eleito anunciou que regressa hoje a Brasília para finalizar a definição do seu gabinete.

Lula anunciou até agora 21 dos 37 ministros que integrarão o seu governo a partir de 01 de janeiro.

Enquanto isso, os preparativos para a posse avançam em Brasília, em plena tensão, com a detenção, no fim de semana, de um simpatizante radical do atual Presidente, Jair Bolsonaro, de extrema-direita, por ter tentado detonar um explosivo na capital brasileira e a quem foi apreendido um arsenal em sua casa.

O suspeito confessou ter ligações com grupos de apoiantes de Bolsonaro favoráveis ??a um golpe militar para impedir a posse de Lula, alguns deles acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.

Segundo a polícia, a sua intenção era criar "caos" antes do regresso ao poder de Lula, líder do Partido dos Trabalhadores (PT), para provocar uma "intervenção" das Forças Armadas.

Lula, que venceu as eleições de outubro contra Bolsonaro por uma diferença apertada de 1,8 pontos percentuais, assumirá a Presidência do Brasil pela terceira vez, depois de ter governado durante dois mandatos entre 2003 e 2010.

Bolsonaro não felicitou Lula, nem reconheceu abertamente a derrota desde a realização das eleições, embora tenha autorizado o início do processo de transição.