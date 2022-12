Lula da Silva relata conversa com Putin e diz que Brasil quer mundo sem fome e com paz

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, disse hoje que conversou com o Presidente russo, Vladimir Putin, e frisou que o seu futuro Governo buscará diálogo e trabalhará a favor de um mundo sem fome e com paz.

"Conversei hoje com o Presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países", escreveu o futuro governante brasileiro na rede social Twitter.

"O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz", acrescentou.

Já o Kremlin informou num comunicado oficial que "em conversa telefónica com o Presidente eleito da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Putin o parabenizou pela vitória nas eleições (...) e desejou-lhe sucesso em seu trabalho de Estado".

A nota acrescentou que ambas as partes manifestaram a certeza de que a cooperação estratégica entre o Brasil e a Rússia - que fazem parte do grupo BRICS juntamente com a Índia, China e África do Sul - continuará a se fortalecer em diversas áreas.

Putin e Lula da Silva também esperavam consolidar os laços no BRICS e no âmbito da participação em organismos internacionais.

O líder progressista brasileiro venceu as eleições presidenciais em outubro, depois de receber mais da metade dos votos na segunda volta que disputou contra o atual Presidente, Jair Bolsonaro.

A posse de Luiz Inácio Lula da Silva está marcada para 01 de janeiro de 2023.