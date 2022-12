Tome nota da agenda para este dia de Natal

Natal é sinónimo de paz e união. Por isso, seja com a família ou amigos, deixamos algumas sugestões para que festeje este dia 25 de Dezembro da melhor forma.

De salientar que a Missa do Dia de Natal tem lugar pelas 11 horas do dia 25, na Sé Catedral do Funchal e será presidida pelo cardeal Tolentino Tolentino Mendonça.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

- Música ao vivo com os Cool Feel Band no Vimes Entertainment Bar, no hotel Savoy Palace, das 21h30 às 23h30.

- No Cloud Bar, no hotel NEXT, da Savoy Signature, o DJ Nelson Caires tomará conta das batidas musicais, das 20h30 às 00h30.

- Festa ‘Natal Tropical’ no Barreirinha Bar Café, no Largo do Socorro, este ano com Ventania & Amor (Fábio Remesso e Cláudia Fernandes). “Não são DJs, mas adoram partilhar música de muitos estilos e sem ‘guilty pleasures’, só ‘pleasures’. Porque se te deixa feliz e faz-te mexer, entrega-te! ‘Dance First, Think Later’ (Samuel Beckett) é o mote para este Natal”, salienta o BBC.

- Mini Eco Bar, na Rua da Alfândega, realiza evento especial: mais uma edição da ‘Sunday Stations’, desta vez com a selecção musical de Dual. “Prestes a completar 24 anos de existência, as ‘Sunday Stations’ são as festas electrónicas mais antigas da Região (...) Para esta edição teremos Dual, um dos nossos favoritos, com uma vertente deep que irá ser uma autêntica ‘massagem musical’. Esta edição será da meia-noite às 4 horas, num formato ‘invited members only’. Os convites serão feitos por SMS por isso estejam atentos ao telefone”, alerta Paulo Lima.

- A Tender Events volta a celebrar o Natal, num evento que encerra a temporada, sob o mote do badalado ballet deste período festivo ‘The Nutcracker’. A produtora traz à Madeira mais um projecto ao vivo, com o artista alemão Frank Klassen, a realizar-se na discoteca Trap, no Funchal, entre as 23 horas e as 6 horas, de nome ‘Tender Nutcracker’. O evento conta ainda com dois artistas regionais com visibilidade no exterior: Nelson Caires, sobejamente conhecido do público, bem como Li-polymer, ambos na sala principal. Na sala alternativa do Trap haverá duas estreias. A primeira, Natacha Glizz, e a segunda, o projecto Rouge Sauvage, que junta Babi Campos e Ana Oliveira (Anuska), numa viagem pelas sonoridades electroclash. “Este evento marca o final de uma década de eventos da Tender Events, que completa 10 anos em 2023 e sendo numa data tão especial como o Natal, a produtora decidiu abraçar o tema do momento e lançar o mote do ballet/ópera mais badalado desta altura natalícia, no qual as personagens de madeira ganham vida, tal como o seu imaginário, onde o que sonhos ganham a sua própria vida em forma de momentos e artistas incríveis, guardando essas memórias para sempre”, diz a organização.

- Festa ‘Christmas & Friends’, no clube Vespas, na Avenida Sá Carneiro, com os DJs Ricardo Campos, Maurílio Freitas, Raffz e Hernandez. A entrada é gratuita até às 2 horas.

- Cantina El Mexicano abre portas para noite de música, karaoke, dança e gastronomia do Mundo, com enfoque na latina.

Tenhas umas boas festas com o seu DIÁRIO!