Boas festas! Juntos podemos fazer a diferença!

Depois de dois anos particularmente difíceis, este é o primeiro Natal que passaremos sem restrições.

Infelizmente, para todos nós, em especial para os mais vulneráveis economicamente, estamos a viver uma época de grandes incertezas, devido à Guerra na Europa, de consequências mundiais.

Uma inflação sem precedentes, um aumento nunca antes visto no custo da energia e uma subida generalizada das taxas de juros, fizeram com que 2022 tenha sido, por todo o Mundo, o que se denomina de “tempestade perfeita”, já que as dificuldades e os prejuízos estão a ser imensamente superiores à crise internacional de 2008, de tão má memória.

Nesta conjuntura internacional marcada por uma crise sem precedentes e aumentos de custos exponenciais de matérias-primas, bens e serviços, o próximo ano será sem dúvida bastante difícil para as empresas e famílias madeirenses e porto-santenses. O Governo Regional, dentro dos limites financeiros do Orçamento da Região Autónoma da Madeira, tenta incentivar a economia e as famílias em situação de maior risco. Na Câmara Municipal do Funchal, igualmente dentro das limitações do Orçamento Municipal, reforçaremos, e muito, os apoios sociais.

De qualquer modo, por mais difíceis que sejam os obstáculos, não podemos esquecer que este é o tempo de Natal, de celebrarmos a vida, de abraçarmos os valores da família, de sermos solidários e de olharmos para quem mais precisa, sem preconceitos.

Como sempre digo, porque acredito que não há outro caminho, este é o momento em que mais do que com pensamentos ou palavras, temos a obrigação de fazer sempre mais e melhor. De realizar e proteger socialmente, sobretudo, quem tem menos recursos. Temos, acima de tudo, porque assim reforçamos o nosso humanismo, de valorizar a entreajuda, de incentivar o voluntariado, de assegurar a devida assistência social, garantindo auxílio a quem é mais necessitado.

Este é também o tempo de alavancar o investimento reprodutivo, de incentivar a criação e a dinamização de postos de trabalho, gerando oportunidades para os nossos jovens, reduzindo a carga fiscal sobre as empresas e as famílias, aliviando o custo da inflação, da subida das taxas de juros e do sobrecusto dos bens alimentares.

Sabemos que estas são, também, as vossas preocupações. E, todos juntos, podemos sempre fazer a diferença.

A todos desejo um Santo Natal e um Ano Novo muito feliz.

Boas Festas!