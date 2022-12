Léo Pereira oficializado no Marítimo

O Marítimo acaba de oficializar Léo Pereira, o extremo brasileiro que chega do Atlético Goianiense a título de empréstimo. O jogador, de 22 anos, já se encontrava na Madeira há vários dias, só agora assinou contrato com os verde-rubros válido por ano e meio. Para o efeito, a SAD do Marítimo pagou 180 mil euros ao clube brasileiro, ficando com opção de compra de 2 milhões de euros.

Léo Pereira já falou à Marítimo TV, extravasando a sua felicidade por ter assinado pelo clube madeirense, assegurando que “vou honrar a camisola que agora vou vestir”, prometendo à massa adepta “muita entrega e muita garra”. Como Jogador, define-se como “um guerreiro, que vai dar o melhor dentro de campo”, mostrando-se ansioso por esta sua primeira experiência na Europa.

Léo Pereira junta-se assim a Paulinho, Marcelo Carné e René Santos nos reforços já assegurados pelo Marítimo para atacar a segunda metade do campeonato português e ajudar a equipa maritimista a sair da situação delicada em que se encontra na classificação da I Liga portuguesa