Governo inicia processo de criação da carreira de técnico auxiliar de saúde

O Ministério da Saúde recebeu hoje três estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da saúde, dando início ao processo de criação da carreira de técnico auxiliar de saúde no Serviço Nacional de Saúde (SNS), anunciou o Governo.

Para o Ministério da Saúde, esta medida "consubstancia um passo decisivo no reconhecimento dos diferentes profissionais que trabalham diariamente nos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde".

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde foram recebidos pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, numa reunião em que estiveram também presentes representantes das áreas governativas da Administração Pública e das Finanças.

"O compromisso de criar a carreira de técnico auxiliar de saúde, trabalho que agora se inicia, está inscrito no programa do XXIII Governo Constitucional, com vista a uma maior valorização dos trabalhadores do SNS", refere o Ministério da Saúde numa nota enviada às redações.

O Ministério da Saúde saúda, na nota, "o trabalho, empenho e cooperação de todos os interlocutores neste processo", convicto de que "só a valorização dos profissionais permitirá a requalificação do Serviço Nacional de Saúde e prosseguir o trabalho de mais e melhor acesso à saúde para todos os portugueses".