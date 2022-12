Quase 200 centros de saúde com horário alargado no feriado

Quase 200 centros de saúde estão hoje a funcionar em horário alargado, como alternativa à procura dos serviços de urgência dos hospitais para situações não urgentes, informa o Ministério da Saúde.

O Governo adianta em comunicado que além destes 197 centros de saúde que hoje prolongam o horário, no fim de semana haverá um reforço do atendimento nos cuidados primários, com 233 centros de saúde abertos no sábado e 200 centros de saúde abertos no domingo.

Estas informações são também atualizadas no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Para melhor atendimento e aconselhamento, reforça-se a importância de ligar em primeiro lugar para o SNS 24 (808 24 24 24), para uma triagem e encaminhamento adequado de cada situação, promovendo-se uma resposta mais célere e também o melhor planeamento da atividade do SNS", refere o Ministério da Saúde.

Nas últimas semanas, os hospitais da região de Lisboa e sobretudo o Hospital de Santa Maria tem registado grande afluência às urgências com a população a esperar mais de 10 horas para ser atendida em situações consideradas urgentes.