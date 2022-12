Presidências de Portugal e Cabo Verde vão cooperar em áreas de funcionamento

As Presidências da República de Portugal e de Cabo Verde vão cooperar em áreas de funcionamento geridas pelas Casas Civis e pelas secretarias-gerais, conforme um protocolo assinado ontem na cidade do Mindelo.

O protocolo de cooperação foi assinado pelos Presidentes da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, o chefe da Casa Civil portuguesa, Fernando Frutuoso de Melo, e o chefe da Casa Civil cabo-verdiana, Jorge Tolentino, no quadro da visita que o chefe de Estado português efetua àquele país africano.

O documento prevê a possibilidade de colaboração nas áreas de funcionamento das duas Presidências, nomeadamente nas geridas pelas Casas Civis e pelas secretarias-gerais.

"Cobre coisas como o serviço das ordens honoríficas, o serviço de protocolo, serviço de documentação, preparação de diplomas legais", precisou Fernando Frutuoso de Melo, em declarações à imprensa, para quem as duas instituições vão poder ainda trocar experiências e conhecimento, enriquecerem-se e "funcionarem melhor".

Também disse que é uma forma para maior aproximação entre as duas Presidências, neste que é o segundo protocolo assinado entre as duas instituições, depois de um outro assinado há três anos, mas "não se pôde fazer grande coisa" por causa da pandemia da covid-19.

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, completou dizendo que o acordo vai permitir às duas instituições desenvolver ações nas áreas da formação e organização dos serviços de assessoria.

"É um acordo de cooperação que vai envolver o pessoal das duas presidências, portuguesa e cabo-verdiana", frisou Neves, considerando ainda que a visita de Marcelo Rebelo de Sousa vai reforçar as relações de amizade e cooperação entre os dois países.

O chefe de Estado português completou ontem o segundo de três dias de visita a Cabo Verde, em que o ponto alto foi a participação na cerimónia de Doutoramento Honoris Causa a título póstumo a Amílcar Cabral, atribuída pela Universidade do Mindelo.

Também foi na cidade do Mindelo, onde assistiu o jogo entre Portugal e Marrocos (0-1) dos quartos-de-final do mundial de futebol, visitou uma exposição de fotografias sobre a vida e obra de Amílcar Cabral e descerrou uma placa alusiva à Travessia Aérea do Atlântico Sul.

Ainda na noite de ontem assistiu a uma sessão especial de teatro "A Peste Branca" /Ensaio sobre a Lucidez", no Centro Cultural do Mindelo, antes de hoje à tarde partir para Lisboa.