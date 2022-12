Presidentes de Portugal e Cabo Verde na distinção de Doutor Honoris Causa a Amílcar Cabral

O líder histórico da luta pela independência de Cabo Verde e Guiné-Bissau, Amílcar Cabral (1924 -- 1973), será distinguido no sábado pela Universidade do Mindelo com o grau de Doutor Honoris Causa, perante os Presidentes cabo-verdiano e português.

De acordo com o programa disponibilizado pela Presidência da República de Cabo Verde, a cerimónia está agendada para a ilha de São Vicente, pelas 10:00 (11:00 em Lisboa) de sábado, será presidida pelo chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, e contará com a presença do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que é esperado hoje no Mindelo.

A cerimónia insere-se igualmente no 20.º aniversário da Universidade do Mindelo e antecede os 50 anos da morte de Amílcar Cabral (2023) e o centenário do seu nascimento (2024).

Fundador do então Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que em Cabo Verde deu lugar ao Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), e líder dos movimentos independentistas nos dois países, Amílcar Cabral nasceu em 12 de setembro de 1924 e foi assassinado em 20 de janeiro de 1973, em Conacri.

Segundo a Presidência da República de Cabo Verde, José Maria Neves vai receber o homólogo português no Palácio do Povo, no Mindelo, no sábado, às 19:00 locais (20:00 em Lisboa), terminando a visita no domingo.

Antes disso, os dois chefes de Estado visitam uma exposição sobre a vida e obra de Amílcar Cabral no Centro Cultural do Mindelo e vão descerrar, ainda durante a tarde de sábado, uma placa alusiva à travessia aérea do Atlântico Sul, por Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em 1922, então com passagem por aquela ilha.

Ainda no sábado, José Maria Neves e Marcelo Rebelo de Sousa vão igualmente assinar uma carta de intenções e um protocolo entre a Casa Civil da Presidência da República de Cabo Verde e a Casa Civil da Presidência da República Portuguesa.

Os dois chefes de Estado vão ainda assistir na noite de sábado, no Centro Cultural do Mindelo, à apresentação especial do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, com a peça "A Peste Branca", uma adaptação da obra "Ensaio sobre a Lucidez", de José Saramago, com dramaturgia de Caplan Neves e encenação de João Branco.