Sobe para três o número de mortes de explosão em Jersey

O número de vítimas mortais da explosão num bloco de apartamentos na cidade de Saint Helier, em Jersey, aumentou para três, avança a BBC.

Do trágico incidente ocorreu esta madrugada num bairro habitacional tinha resultado em pelo menos uma vítima mortal e cerca de 12 desaparecidos, mas a polícia local acaba de confirmar mais duas vítimas mortais.

MANCHE : Un mort et 12 personnes disparues après l'explosion et l'incendie d'un immeuble résidentiel ce matin sur l'île anglo-normande de #Jersey (BNN / police). pic.twitter.com/Du0E3BdxU1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 10, 2022

Num cenário de "devastação completa", duas pessoas que estavam no hospital já tiveram alta e outra recebe ainda tratamentos. A polícia irá continuar com as buscas durante a noite.