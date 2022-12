Três mortos em incêndio em habitação em Sabrosa, Vila Real

Três pessoas morreram hoje na sequência de um incêndio numa habitação em Sabrosa, no distrito de Vila Real, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"O incêndio na habitação situada no centro da localidade causou três vítimas mortais, duas do sexo feminino e uma do masculino. Temos também a informação de que duas pessoas conseguiram sair a tempo da casa e não temos indicação de que terão sofrido ferimentos", disse a mesma fonte do CDOS de Vila Real, acrescentando desconhecer para já mais pormenores.

O alerta para o incêndio foi dado às 05:03.

Às 06:30 estavam no local 23 operacionais, entre Bombeiros Voluntários de Sabrosa, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de 11 veículos.