Cafôfo vai agraciar quatro figuras na África do Sul

Paulo Cafôfo já está em Durban onde participa no jantar com a comunidade portuguesa de homenagem ao cônsul honorário cessante, evento onde vai agraciar com a Medalha de Mérito, o madeirense, Elias António de Sousa.

No entanto, até sábado, dia em que termina a visita oficial à África do Sul, conta tomar idêntico acto a mais três personalidades: José Luís Silva, antigo correspondente do DIÁRIO, e a título póstumo Maria Casimira Pereira e ainda Isabel Milheiro dos Santos, todos com a medalha de mérito das comunidades portuguesas, disse ao nosso jornal.

Porém antes de chegar à Associação Portuguesa KwaZulu Natal, foi preciso efectuar uma viagem em contra-relógio depois de uma avaria técnica registada na aeronave que inicialmente transportava o governante desde a Cidade do Cabo e que fez cancelar uma parte do programa que tinha.