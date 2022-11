Cafôfo ouviu rol de preocupações de pescadores do Cabo

Foi querendo ouvir as preocupações dos armadores e empresários ligados à industria do pescado, na Cidade do Cabo, que o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas iniciou a sua visita oficial de cinco dias à África do Sul.

Na Hout Bay constatou que um dos maiores desafios da comunidade neste país “é o envelhecimento, o que obriga o Estado a ter um resposta social, disse no final da visita ao porto de pesca e onde o governante ouviu que a cota de pesca estabelecida pelo governo sul africano limita e muito a actividade e a expansão das empresas como dos próprios pescadores.

Paulo Cafôfo, inicia a visita na Cidade do Cabo, e antes de terminar em Pretória inclui deslocações a Durban, Joanesburgo e Benoni.

A deslocação de Paulo Cafôfo "enquadra-se no conjunto de iniciativas junto da diáspora, para este mandato, denominado 'Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas', com o objetivo de reforçar laços, aproximando os portugueses residentes no estrangeiro" a Portugal e, "simultaneamente, contribuir para uma visão actual" da diáspora portuguesa.