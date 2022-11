Saiba o que hoje é notícia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO iniciam uma reunião de dois dias na qual deverão acordar formas de aumentar o apoio à Ucrânia e analisar "os desafios colocados pela China".

Esta reunião do Conselho do Atlântico Norte, principal organismo de decisão política da NATO, vai juntar ministros dos Negócios Estrangeiros no Palácio do Parlamento, contando com a presença do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, para debater as necessidades mais urgentes do país e o apoio da NATO a longo prazo.

Na agenda do encontro, que contará com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, estará o conflito na Ucrânia, numa altura em que a Federação Russa tem aproveitado a proximidade do inverno para intensificar a sua ofensiva.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, já antecipou que a Aliança "não vai recuar" e prometeu apoio às autoridades ucranianas durante "o tempo que for necessário", reconhecendo um "início horrível do inverno" naquele país.

Stoltenberg espera que os ministros dos Negócios Estrangeiros concordem em aumentar o apoio "não letal".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Cerca de uma dezena de filmes portugueses, entre os quais "Tornar-se um homem na Idade Média" e "Rua dos Anjos", vão passar no festival Queer Porto, que arranca hoje.

Na competição oficial está apenas um filme português, "Rua dos Anjos", protagonizado, escrito e realizado por Renata Ferraz, realizadora, e por Maria Roxo, que durante mais de vinte anos viveu do trabalho sexual.

Para o Prémio Casa Comum foram selecionadas oito curtas-metragens, entre as quais "Tornar-se um homem na Idade Média", de Pedro Neves Marques, "Um caroço de abacate", de Ary Zara, "Aos dezasseis", de Carlos Lobo, e "Azul", de Ágata de Pinho, todos já apresentados em festivais internacionais.

Nesta oitava edição, o Queer Porto decorrerá de hoje a domingo e expande-se a novos espaços, nomeadamente o Teatro Helena Sá e Costa, juntando-se ao Teatro Rivoli, Reitoria da Universidade do Porto e Maus Hábitos.

DESPORTO

Países Baixos, Equador e Inglaterra necessitam de um empate para se apurarem para os oitavos de final do Mundial2022 de futebol, na terceira jornada dos respetivos grupos, com o Irão, de Carlos Queiroz, também na luta.

No Grupo A, os Países Baixos defrontam o anfitrião e já eliminado Qatar na última ronda da fase de grupos e sabem que um empate chega para seguirem em frente, tal como acontece ao Equador na partida frente ao Senegal.

Já a equipa africana precisa de vencer para garantir que vai estar nos oitavos de final, com os dois jogos do grupo a decorrerem às 18:00 locais (15:00 em Lisboa).

Países Baixos e Equador, em caso de derrota, e Senegal, em caso de empate, também se podem apurar, mas neste cenário já dependentes de terceiros, sendo o primeiro critério de desempate a diferença entre golos marcados e sofridos.

Em relação ao Grupo B, a Inglaterra apenas necessita de um empate no jogo frente ao Países de Gales para marcar presença nos 'oitavos', enquanto os galeses sabem que apenas um triunfo os deixa com hipóteses de conseguirem o apuramento.

No outro jogo da 'poule', o Irão, liderado pelo português Carlos Queiroz, sabe que um triunfo frente aos Estados Unidos dá o apuramento, mas o mesmo acontece com os norte-americanos, que têm contas mais simples: se ganharem estão apurados, se perderem ou empatarem vão para 'casa'.

O Irão pode seguir em frente com um empate, tal como a Inglaterra com uma derrota se pode apurar, mas aqui já dependem de terceiros.

Os jogos País de Gales-Inglaterra e Irão-Estados Unidos estão agendados para as 22:00 (19:00).

ECONOMIA

Os pilotos de barra e portos estão em greve hoje e quarta-feira e voltam a parar dias 06 e 07 de dezembro, reclamando o cumprimento de um acordo que prevê o acesso à reforma antecipada aos 60 anos.

"Reivindica-se o cumprimento do acordo de 07 de agosto de 2019, com as administrações portuárias, obtido após longas negociações, promovidas pela tutela de então, em que se procurava dar resposta a uma justa reivindicação destes profissionais respeitante à possibilidade da antecipação da aposentação/reforma a partir dos 60 anos de idade", lê-se num comunicado do Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante (OficiaisMar), divulgado na página eletrónica da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans).

Segundo acrescenta, "apesar de todas as tentativas de diálogo com a tutela ao longo dos últimos três anos, consideram-se esgotadas as possibilidades de negociação, tanto mais que, em reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação, realizada no passado dia 21 de setembro de 2022, foi claramente dito que o Governo não implementaria este acordo".

O protesto, sob a forma de uma paralisação total do trabalho, "abrange os pilotos de barra e portos de todo o território nacional, independentemente da natureza do vínculo laboral".

LUSOFONIA E ÁFRICA

A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe reúne-se hoje, em reunião plenária, para debater o programa do Governo.

O debate ocorre dias depois de um ataque ao quartel militar em São Tomé, na sexta-feira, em que morreram quatro pessoas, e foram detidas dezenas, numa ação classificada como "tentativa de golpe de Estado" pelas autoridades são-tomenses e condenada pela comunidade internacional.

O novo Governo liderado por Patrice Trovoada, à frente da Ação Democrática Independente (ADI), venceu as eleições legislativas de 25 de setembro com maioria absoluta (30 deputados de um total de 55 na Assembleia Nacional).

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social-Democrata (MLSTP/PSD), do anterior primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, elegeu a 18 deputados, e a coligação Movimento de Cidadãos Independentes-Partido Socialista/Partido de Unidade Nacional (MCI-PS/PUN, mais conhecido como 'movimento de Caué', distrito no sul da ilha de São Tomé) tem cinco.

O movimento Basta -- que absorveu o histórico PCD e acolheu ex-membros da ADI, incluindo o ex-presidente do parlamento, Delfim Neves, conseguiu dois deputados.

O primeiro-ministro quer reverter a "situação financeira catastrófica do país" e espera ajuda "principalmente de Portugal" e outros parceiros internacionais para ultrapassar a falta de divisas, e disse que "o financiamento do orçamento [do Estado] será a segunda prioridade".

Entre os quatro mortos está o antigo oficial do 'batalhão Búfalo' Arlécio Costa, condenado em 2009 por tentativa de golpe de Estado, e apontado como suspeito de ser um dos mandantes do ataque juntamente com Delfim Neves, que foi detido pelos militares.

Centenas de detidos durante e após as manifestações promovidas há mais de um mês pela oposição chadiana, e em que oficialmente morreram 50 pessoas, começam hoje a ser julgados a nordeste de N'Djamena.

As audiências para começar a ouvir os 401 detidos decorrerão na prisão de alta segurança de Koro Toro, no meio do deserto, a mais de 600 quilómetros a nordeste da capital.

Em 20 de outubro, milhares de pessoas concentraram-se em vários pontos do país a pedido da oposição para protestos contra a manutenção no poder, por mais dois anos, do general Mahamat Idriss Déby Itno, proclamado chefe de Estado pelos militares em 20 de abril de 2021.

A oposição, organizações não-governamentais locais e internacionais, bem como parte da comunidade internacional, liderada pela União Europeia e pela União Africana, condenaram firmemente o uso excessivo de violência "contra civis" na repressão dos protestos.

Até agora, as autoridades reconheceram apenas "cinquenta" mortes a tiros e mais de 300 feridos apenas no dia 20 de outubro, incluindo "dez mortos" entre as forças policiais, mas a oposição e as ONG acreditam que o número é muito superior.

Os detidos são acusados de vários delitos, incluindo "reunião não autorizada", "destruição de propriedade", "incêndio criminoso", "violência e agressão" e "perturbação da ordem pública".

Poucos dias depois das manifestações, as autoridades acabaram por reconhecer a detenção de 621 pessoas só em N'Djamena, incluindo 83 menores.

PAÍS

A Área Metropolitana do Porto (AMP) assina hoje os contratos de quatro dos cinco lotes da futura rede metropolitana de autocarros, no âmbito de um concurso público lançado no início de 2020 e marcado por litigância administrativa nos tribunais.

Da assinatura marcada para hoje, às 10:00, na sede da AMP, no Porto, fica de fora o lote respeitante aos concelhos da Maia, Matosinhos e Trofa, que foi alvo da mais recente das várias impugnações administrativas que marcaram todo o procedimento concursal.

Hoje serão assinados os contratos relativos aos lotes Norte Nascente (Santo Tirso/Valongo/Paredes/Gondomar), Norte Poente (Póvoa de Varzim/Vila do Conde), Sul Poente (Vila Nova de Gaia e Espinho) e Sul Nascente (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Arouca/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra).

O Norte Nascente foi atribuído à Nex Continental Holdings, o Norte Poente ao agrupamento Auto Viação do Minho/Transdev/Litoral Norte, o Sul Nascente à Xerpa Mobility e o Sul Poente à Auto Viação Feirense. Os contratos serão depois enviados para o Tribunal de Contas (TdC).

Já o Norte Centro, que está impugnado pela rodoviária Sequeira, Lucas e Venturas (Seluve), foi atribuído ao agrupamento Resende e Barraqueiro.

Para a hora da cerimónia de assinatura dos contratos, à porta da sede da AMP, está prevista uma concentração de dirigentes do Sindicato Nacional dos Motoristas, que se têm manifestado preocupação acerca do futuro laboral dos trabalhadores dos atuais operadores, cuja concessão terminará em dezembro.

SOCIEDADE

Perto de 34 mil advogados podem votar entre hoje e quarta-feira para eleger, entre sete candidatos, o bastonário da Ordem dos Advogados, naquele que será o segundo ato eleitoral com recurso a voto eletrónico.

No total, são sete os candidatos a bastonário para o triénio 2023-2025, um número recorde nos anos mais recentes de eleições na Ordem dos Advogados (OA).

São eles o atual bastonário, Luís Menezes Leitão, António Jaime Martins, Varela de Matos, Rui da Silva Leal, Paulo Pimenta, Paulo Valério e Fernanda de Almeida Pinheiro.

António Jaime Martins e Varela de Matos já foram candidatos a bastonário em eleições anteriores, enquanto são estreantes as candidaturas ao cargo de Rui da Silva Leal, Paulo Pimenta, Paulo Valério e Fernanda de Almeida Pinheiro.

Fonte da Ordem indicou que a escolha do vigésimo oitavo bastonário da OA decorrerá entre as 00:00 de hoje e as 20:00 de quarta-feira. Neste último dia, funcionarão mesas de apoio aos eleitores, entre as 10:00 as 19:00, em cada sede dos Conselhos Regionais da OA.

Sindicatos dos médicos e Ministério da Saúde voltam hoje a reunir-se para uma segunda ronda de negociações, depois do encontro realizado em 09 de novembro que deu início formal a este processo negocial.

Nestas negociações estão em causa matérias como a revisão da grelha salarial dos clínicos, a definição do regime de dedicação plena e a reorganização das urgências e do trabalho médico.

Após a primeira reunião, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, salientou o "início positivo" das conversas e adiantou que o encontro de hoje servirá para analisar a proposta concreta do Ministério da Saúde.

O presidente da Federação Nacional dos Médicos, Noel Carrilho, referiu que as duas partes já acordaram que "haveria uma tentativa de antecipar" os prazos que estavam estabelecidos inicialmente nas negociações.