Hoje é notícia no país e no mundo

O novo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, discursa no encerramento da Conferência Nacional do PCP, depois de ter reunido a unanimidade do Comité Central no sábado à noite.

Depois de ter sido assumido que o nome proposto pela direção para suceder a Jerónimo de Sousa foi recebido por alguns elementos deste órgão com surpresa, Raimundo, 46 anos, obteve a unanimidade.

O novo líder do PCP irá encerrar a Conferência Nacional, no seu primeiro discurso na qualidade de secretário-geral comunista.

Paulo Raimundo assume a liderança de um partido que cerra fileiras e que apela à mobilização nas ruas e nas organizações sindicais e sociais para reunir "as tropas".

No seu último discurso enquanto líder, Jerónimo de Sousa rejeitou qualquer cedência ideológica ou "da luta" porque os comunistas sob o comando de Paulo Raimundo vão estar "sempre virados para a frente".

Apresentado por vários camaradas de partido como um dirigente que sabe ouvir, agregador e conciliatório, Raimundo tem como tarefas liderar o reforço da orgânica interna do PCP, e um caderno de encargos que inclui "o desenvolvimento da ligação e do trabalho com outros democratas e patriotas" seja no "âmbito da CDU seja num plano mais largo".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Bárbara Bandeira, Ivandro, Julinho KSD, Syro e T-Rex estão nomeados para Melhor Artista Português, uma das categorias regionais dos prémios de música europeus do canal de televisão MTV, que são hoje entregues em Dusseldorf, na Alemanha.

Este ano, Harry Styles lidera as nomeações aos MTV EMA (Prémios Europeus de Música, em português) com indicações em sete categorias, incluindo Melhor Artista, Melhor Canção e Melhor Vídeo, nestas duas últimas com o tema "As it was".

Taylor Swift reúne seis indicações, Nicki Minaj e Rosalía cinco cada uma.

DESPORTO

O Benfica, líder da I Liga portuguesa de futebol, recebe o Gil Vicente, na 13.ª jornada do campeonato, em busca de restabelecer a diferença para o segundo classificado nos oito pontos, antes da paragem para o Mundial2022.

No Estádio da Luz, as 'águias' disputam o último jogo antes de a I Liga ser interrompida pela prova marcada para o Qatar, pelo que a receção aos 'aflitos' gilistas serve para 'responder' à vitória do FC Porto em casa do Boavista (4-1), no sábado.

Os 'encarnados' chegam a este encontro com uma série de 24 jogos sem perder em 2022/23 (20 vitórias e quatro empates, com 64-16 em golos), invictos no campeonato, só com uma igualdade cedida, e 100% vitoriosos nos jogos caseiros para a I Liga.

A formação de Roger Schmidt recebe o Gil Vicente a partir das 18:00, sendo que o conjunto de Barcelos soma cinco derrotas nas últimas cinco rondas, para um total de nove pontos, no 16.º e antepenúltimo lugar, posição de 'play-off' de manutenção.

À mesma hora, o terceiro classificado Sporting de Braga visita o sétimo, o Portimonense, em busca de não deixar fugir os 'dragões', enquanto o quarto posicionado, o 'surpreendente' Casa Pia, recebe o Desportivo de Chaves, 12.º.

O último jogo do dia é a receção do Famalicão, 14.º com 11 pontos, ao Sporting, quinto com 22, em que os 'leões' jogarão depois de todos os rivais nos primeiros lugares, já sabendo 'com o que contar'.

Pelas 15:30, o lanterna-vermelha Paços de Ferreira recebe o Vizela, enquanto o Vitória de Guimarães é anfitrião do Marítimo.

***

A seleção portuguesa de hóquei em patins, campeã em título, tenta a revalidação do cetro, face à anfitriã Argentina, na reedição da final de 2019, agora em San Juan, solo 'sagrado' dos 'albicelestes'.

O conjunto das 'quinas' joga para um segundo título consecutivo e o 17.º 'caneco' da sua história, igualando a recordista Espanha, que caiu nos quartos de final, enquanto a formação da casa tenta o seu sexto cetro, e primeiro desde 2015.

Na final de há três anos, em Barcelona, Portugal teve no guarda-redes Ângelo Girão a sua grande figura, ao não sofrer qualquer golo durante o encontro, prolongamento incluído, e ser batido apenas uma vez no desempate por penáltis.

O benfiquista Carlos Nicolía acertou o primeiro remate dos argentinos, no desempate, mas Girão não mais foi batido, fazendo quatro defesas, enquanto Gonçalo Alves e Hélder Nunes selaram a reviravolta (2-1).

No domingo, as duas formações voltam a reencontram-se, num embate marcado para as 23:30 (em Lisboa), com a Argentina a beneficiar do fator casa, no 'estádio' Aldo Cantoni, em San Juan, onde só ganhou em 1978, tendo perdido na última final, por 5-4, com a Espanha, em 2011.

INTERNACIONAL

O ex-primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, vencedor das legislativas antecipadas de 01 de novembro, vai receber hoje oficialmente o mandato para formar um novo Governo.

Na sexta-feira, a Presidência israelita divulgou que o chefe de Estado, Isaac Herzog, tinha concluído os encontros com os representantes dos partidos eleitos para o Knesset (Parlamento).

Uma maioria dos deputados eleitos (64) recomendaram ao Presidente que atribuísse a Netanyahu o mandato para a formação do Governo, sendo que 28 deputados recomendaram o nome do adversário, o centrista Yair Lapid, e 28 parlamentares abstiveram-se.

Após as formalidades de hoje, Netanyahu tem 28 dias para apresentar a equipa ministerial sendo que o prazo pode ser dilatado mais 14 dias, caso seja necessário.

O bloco de direita de Benjamin Netanyahu, apoiado pelos seus aliados ultraortodoxos e de extrema-direita, alcançou a maioria nas legislativas (64 deputados num Parlamento com 120 lugares), face ao campo de Lapid que obteve 54 parlamentares.

As eleições de 01 de novembro foram o quinto ato eleitoral em menos de três anos em Israel, onde a divisão política é latente, obrigando a coligações governativas.

O próximo executivo de Netanyahu, que já esteve à frente do Governo entre 1996 e 1999 e entre 2009 e 2021, pode vir a ser o mais à direita da história do país.

***

O 'Big Ben', o famoso sino do relógio do parlamento britânico, volta hoje a tocar regularmente após cinco anos de trabalhos de renovação.

O sino vai tocar onze vezes às 11:00 locais (mesma hora em Lisboa) para marcar os dois minutos de silêncio cumpridos a propósito do Remembrance Sunday (Domingo da Memória), celebrado no segundo domingo de novembro para recordar os soldados britânicos mortos em serviço.

O relógio já tocou na sexta-feira, Dia do Armistício, que marca o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, mas é a partir de hoje que retoma o serviço normal de assinalar todas as horas e quartos de hora.

'Big Ben' é a alcunha dada ao grande sino de 13 toneladas do relógio existente na torre do Palácio de Westminster, onde funciona o parlamento britânico.

O relógio foi instalado no Palácio de Westminster após a reconstrução do edifício, quase totalmente destruído por um incêndio em 1834, e começou oficialmente a tocar em 1859.