Saiba o que hoje é notícia

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump deverá anunciar hoje a sua candidatura às presidenciais de 2024, nesta que poderá ser a sua terceira corrida à Casa Branca.

A informação foi confirmada por várias fontes próximas do bilionário republicano, após o próprio ter prometido para hoje um "grande anúncio" a partir de Mar-a-Lago, a sua mansão na Florida.

Jason Miller, um conselheiro de longa data de Donald Trump, disse na sexta-feira que o ex-Presidente (2017-2021) "vai anunciar na terça-feira que é candidato às eleições presidenciais e será um anúncio muito profissional".

Mesmo que a sua influência no Partido Republicano permaneça inegável, Donald Trump saiu enfraquecido das eleições intercalares da semana passada, durante as quais muitos dos candidatos que apoiou saíram derrotados, o que lhe rendeu muitas críticas dentro do próprio partido.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Fundação de Serralves, no Porto, presta homenagem a Paula Rego com a exposição "Quem Conta um Conto Acrescenta um Ponto", que abriu ao público no final de outubro e é hoje inaugurada.

Com esta exposição, que tem curadoria de Isabel Braga, Serralves pretende homenagear Paula Rego no ano do seu desaparecimento, sendo que a exposição vai estar patente até dia 30 de abril de 2023.

"Quem conta um conto acrescenta um ponto" ilustra a diversidade do trabalho de Paula Rego através de várias gravuras, pinturas e desenhos, mostrando obras como um conjunto de gravuras em torno do tema "Menina e cão" (1987) e, relacionadas com a aquela série, as obras "Histórias de embalar", "Viajantes".

Paula Rego, uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, morreu a 08 de junho aos 87 anos, em Londres, onde estudou nos anos 1960 e se radicou definitivamente a partir da década de 1970.

A artista, que deu corpo a uma das mais visitadas exposições de Serralves nos primeiros anos deste século (a antológica de 2004), foi ainda alvo de uma mostra em 2019, desta feita na Casa de Serralves, intitulada "O Grito da Imaginação", que reuniu mais de três dezenas de obras da sua autoria, a maioria das quais pertencentes à coleção de Serralves.

***

Uma retrospetiva inédita da pintora portuguesa Armanda Passos (1944-2021), com 80 obras a óleo de coleções públicas e privadas, vai ser inaugurada hoje no Centro de Exposições da Fundação Champalimaud, em Lisboa.

"Armanda passos: Pintura a óleo em Retrospetiva", que ficará patente, com entrada livre, até 31 de dezembro, tem curadoria de Fabíola Passos, filha da artista.

A maioria das pinturas desta exposição são parte de coleções institucionais e de privados, artistas, escritores e outras figuras ligadas à cultura, como Mário Cláudio, David Mourão-Ferreira, Álvaro Siza, Miguel Cadilhe, António Barreto, e Maria Barroso-Mário Soares.

Estará igualmente exposto um livro de Armanda Passos que contém o testemunho de vários artistas e personalidades públicas, bem como um texto que explica a génese da exposição - "Uma imaginação poderosa" -- pela professora jubilada e historiadora de arte Raquel Henriques da Silva.

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol realiza o segundo treino de preparação para o Campeonato do Mundo, numa sessão em que o selecionador Fernando Santos já deverá contar com todos os jogadores disponíveis no relvado.

O treino está agendado para as 10:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, sendo previsível que os 26 convocados para o Mundial2022 surjam em pleno no relvado, ao contrário do que aconteceu na véspera.

Na segunda-feira, dia do arranque dos trabalhos da equipa das 'quinas', Fernando Santos teve à disposição 16 atletas no apronto, enquanto os restantes 10 ficaram a fazer trabalho de recuperação e não subiram ao relvado principal da 'casa' das seleções.

Desta forma, espera-se que Diogo Costa, Nuno Mendes, Danilo Pereira, António Silva, Palhinha, João Mário, Bruno Fernandes, Ricardo Horta, Rafael Leão e Gonçalo Ramos aumentem as opções do técnico no treino.

Antes da sessão de trabalho, um jogador a designar falará aos jornalistas em conferência de imprensa, a partir das 10:00.

Até quarta-feira os trabalhos da seleção nacional serão mantidos em regime livre, ou seja os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar na Cidade do Futebol para os treinos, tendo total independência antes e depois dos mesmos.

Portugal tem agendado um jogo de preparação com a Nigéria, de José Peseiro, na quinta-feira, às 18:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.

INTERNACIONAL

Os líderes do G20 iniciam hoje uma cimeira de dois dias na ilha indonésia de Bali, que deverá ser marcada por divergências sobre a invasão russa da Ucrânia.

Esta é a primeira cimeira do G20 desde que começou a guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano.

O Presidente russo, Vladimir Putin, não participa na cimeira das 20 economias mais desenvolvidas e dos países emergentes, em que estará representado pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov.

Apesar de a Ucrânia não integrar o G20, a presidência indonésia convidou o Presidente Volodymyr Zelensky para uma intervenção por videoconferência.

A lista de participantes inclui os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, bem como o secretário-geral da ONU, António Guterres, como observador.

A juntar aos problemas mundiais criados pela pandemia de covid-19, os líderes do G20 terão agora de discutir outras questões globais, como a crise energética ou o risco de escassez alimentar, além da guerra em si.

LUSOFONIA & ÁFRICA

O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, começa hoje uma visita de trabalho de quatro dias a Finlândia, com o combate ao terrorismo e as alterações climáticas na agenda, segundo a Presidência de Maputo.

A visita de Filipe Nyusi decorre a convite do chefe de Estado finlandês, Sauli Niinistö, com quem o Presidente moçambicano tem agendada uma reunião em Helsínquia para debater o cenário político e económico dos dois países e do mundo, com destaque para as crises energética e económica.

Segundo a Presidência moçambicana, os dois chefes de Estado vão abordar a implementação do processo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração (DDR), o combate ao terrorismo e a assistência humanitária prestada aos deslocados na Província de Cabo Delgado, bem como o reforço da capacidade de resiliência de Moçambique para fazer face às consequências das alterações climáticas.

Nyusi vai visitar empreendimentos económicos e também participar num seminário de negócios, um evento que visa "explorar oportunidades de negócios e atrair investimentos".

PAÍS

O vice-presidente da Câmara de Lisboa e vereador das Finanças, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), apresenta hoje o orçamento municipal para 2023, que inclui a isenção de IMT a jovens até 35 anos para aquisição de habitação própria até 250 mil euros.

Entre as medidas do orçamento de Lisboa para o próximo ano, segundo informação municipal a que a agência Lusa teve acesso, estão a isenção de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) a jovens até 35 anos para aquisição de habitação própria, no valor máximo de 250 mil euros, e a devolução de 3,5% de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) aos munícipes, voltando a aumentar 0,5% como fez este ano que passou de 2,5% para 3%.

A proposta de orçamento para 2023 inclui também verbas para a implementação do plano de saúde "Lisboa 65+", que deverá entrar em vigor a partir de 01 de janeiro, num investimento anual de 1,5 milhões de euros, assim como para a Fábrica de Unicórnios, que foi lançada no final de outubro, com um montante total disponível, entre financiamento público e privado, de 8 milhões de euros.

Na área da segurança, o próximo orçamento municipal deverá avançar com a instalação de câmaras de videovigilância no Cais do Sodré, seguindo-se as zonas da Praça dos Restauradores, da Ribeira das Naus e do Campo das Cebolas, estando também previsto o reforço de 50 elementos na Polícia Municipal, com o objetivo de ter "mais 150 até ao final do mandato", de acordo com a informação municipal.

Relativamente ao valor do orçamento para a área da Cultura, a liderança PSD/CDS-PP propõe um aumento de 22% das verbas em relação a este ano para investir nas bibliotecas de António Lobo Antunes e de Alberto Mangel, assim como para concretizar a promessa de ter "um teatro em cada bairro", com um equipamento cultural em cada uma das 24 freguesias lisboetas.

O orçamento municipal para 2022 prevê uma despesa de 1,16 mil milhões de euros, ligeiramente superior à do ano anterior (1,15 mil milhões), destacando-se a medida da gratuitidade dos transportes públicos para residentes em Lisboa menores de 23 anos e maiores de 65, com uma verba anual de até 14,9 milhões de euros.

***

Os trabalhadores do Metro Sul do Tejo iniciam hoje uma greve, que termina no sábado, para exigir a abertura de negociações, aumentos salariais, progressão na carreira e melhor manutenção dos equipamentos.

Convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ), esta greve decorrerá entre as 00:00 de hoje e as 24:00 de sábado e será feita ao trabalho suplementar, incluindo o trabalho em dia de descanso semanal e a todos os serviços com duração superior a oito horas.

Paralelamente, entre as 00:00 de quarta-feira e as 24:00 de sexta-feira, os trabalhadores farão greve total.

A Metro Transportes do Sul, empresa que opera o Metro Sul do Tejo, já alertou para "fortes perturbações" no serviço.

O Metro Sul do Tejo é o sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.

SOCIEDADE

Os jovens que nos últimos dias ocuparam diversas escolas de Lisboa em defesa do clima marcaram para hoje uma concentração no Largo Camões.

Os estudantes têm exigido o fim da utilização dos combustíveis fósseis como forma de salvar o planeta das alterações climáticas e têm pedido a demissão do ministro da Economia por ter tido uma carreira ligada à indústria do petróleo, mas o ministro dispôs-se a recebê-los.

Na segunda-feira ao final do dia os jovens anunciaram que terminaram os protestos por agora, avisando que as ocupações continuam na próxima primavera.

***

A população mundial vai atingir hoje os oito mil milhões de pessoas, segundo projeções da ONU, que fala de um "crescimento sem precedentes" e de um "marco no desenvolvimento humano".

De acordo com as Nações Unidas, o tão grande crescimento deve-se ao aumento gradual da duração da vida humana, às melhorias na saúde pública e avanços na medicina, mas também a fatores como a nutrição, a higiene pessoal, e elevada e persistente fertilidade em alguns países.

No anúncio do número simbólico, a ONU nota que por norma os países com mais altos níveis de fertilidade são também os com mais baixo rendimento ´per capita´, a maioria na África subsariana, o que quer dizer que o crescimento global da população se vem concentrando nos países mais pobres do mundo, o que pode impedir a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

***

O oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR) João Semedo, acusado por crimes de abuso de autoridade e ofensa à integridade física, no processo "Red Man" conhece hoje a sentença no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

A 31 de outubro, nas alegações finais o Ministério Público (MP) pediu a condenação de João Semedo, considerando que os elementos de prova revelam que o então instrutor da prova "Red Man" agiu de forma "ilícita", tendo provocado lesões e ferimentos em seis instruendos, mas aceitou que a pena a aplicar seja suspensa.

O advogado de defesa, Ricardo Serrano Vieira, apresentou vários argumentos e prova testemunhal para sustentar a "não aplicação de qualquer sanção penal" ao seu constituinte.

Os factos em causa neste processo remontam a 2018, altura em que no módulo de formação "Red Man", que pretende simular agressões aos guardas da GNR e avaliar a sua reação a essas ameaças, alguns dos instruendos foram agredidos e atingidos em zonas sensíveis pelo então instrutor da GNR, o que lhes causou lesões, ferimentos e em alguns casos até necessidade de internamento hospitalar.