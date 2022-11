Dia nacional de ganhar e aperto do crédito à habitação em destaque nos jornais

Bom dia. Hoje, quinta-feira, 24 de Novembro de 2022, os jornais nacionais dão amplo destaque a dois temas em particular, a entrada em cena da selecção nacional de futebol no Mundial do Qatar e os aumentos previstos ou já sentidos nas prestações do crédito à habitação. Mas há mais assuntos...

Na revista Visão:

- "Os mistérios da inteligência"

- "Clima: A escalada do ambientalismo rebelde"

- "Ronaldo vs. Messi: Em busca do xeque-mate"

- "Helena Sacadura Cabral: 'Pensam que sou de direita, mas sempre fui mais procurada pela esquerda"

Na revista Sábado:

- "60 refúgios para aproveitar os feriados"

- "Subsídios europeus. Dois empresários acusados de fraude e branqueamento de Euro17 milhões"

- "Bairro Alto. Guerras de gangues pelo controlo do tráfico de droga"

- "'O Mundial dos Pequeninos'. Bruno Nogueira escreve sobre Costa e Marcelo"

- "Entrevista com atriz Benedita Pereira: 'Ser portuguesa nos EUA era uma coisa exótica'"

No Correio da Manhã:

- "Dados dos Censos revelam. Rendas de casa disparam 42 por cento"

- "Prestação mensal do crédito à habitação sobe em média 92 euros"

- "Portugal-Gana. Portugal com Gana de vencer"

- "'Ex' acusa António Pedro Cerdeira de violência doméstica"

- "Padre exorcista suspeito de burlar fiéis idosos"

- "Rede no Alentejo. Contratos forjados de escravos para máfia"

- "Sondagem presidenciais. Almirante e Passos Coelho à frente"

- "Cinco milhões Euro brutos por ano. Benfica dá a Rafa salário das arábias"

- "Esposende. Grávida de seis meses e namorado morrem esmagados por pedra"

- "Plano para o inverno. Doentes encaminhados para centros de saúde"

- "Orçamento. Parlamento aprova aumento de pensões"

- "Morte de Sara Carreira. Colisão sem travagem a 135 km/hora"

No Público:

- "Prestação média da casa vai aumentar mais de 30% até ao final de 2023"

- "Censos: Mais de 20% da população está concentrada em sete municípios"

- "Poiares Maduro: Ida de Marcelo e Costa ao Qatar promove regime autocrático"

- "Imigração: PJ deteve 36 suspeitos de rede de tráfico no Alentejo"

- "Aviação: Greve obriga TAP a cancelar 360 voos a 08 e 09 de dezembro"

- "25 de Abril: Programa dos 50 anos só será aprovado em janeiro"

- "Escócia: Novo referendo não avança sem o acordo de Londres"

- "Mundial 2022: A seleção nacional tem a carga pronta para meter nos contentores"

- "Aurélia de Sousa: Dos autorretratos às obras que já não se viam há décadas"

No Jornal de Notícias:

- "Um terço dos médicos estrangeiros saiu do SNS desde 2019"

- "Mundial: Ambição e ganas"

- "Esposende: Derrocada fatal para namorados"

- "Beja: PJ resgata 60 imigrantes vítimas de tráfico na agricultura"

- "Censos: Dois milhões vivem em apenas sete concelhos do litoral"

- "Juros: Prestação da casa sobe mais de 100 euros em 2023"

- "Porto: Restam duas lojas e um talho livres no Bolhão"

No Diário de Notícias:

- "Crédito à habitação: Prestação da casa sobe mais de 100 euros para meio milhão de famílias"

- "Retrato dos portugueses: São menos, estão mais velhos e mais de um milhão vivem sozinhos"

- "Parlamento Europeu: Rússia 'cometeu crimes de guerra' e 'atos de terror' contra ucranianos"

- "Plano ferroviário: Comboio chegará a Loures, Setúbal vai ficar a 30 minutos de Lisboa e nascem estações em Alcântara e Olaias"

- "Taxas extra sobre lucros: Dinheiro já tem destino, mas governo ainda não tem 'estimativas fiáveis' de quanto vai receber"

- "Seleção estreia-se hoje no Qatar: Federação obrigada a fazer seguro para Ronaldo jogar no mundial sem clube"

- "Japão-surpresa vence Alemanha sob protesto"

No Inevitável:

- "'Se há setor onde há mais sinais de escravatura é o da construção' [Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção de Portugal]"

- "Moradores de Cuba e Vidigueira alarmados"

- "China: Operários revoltados arrancados na 'iPhone city'"

- "Ucrânia: 'Centros de invencibilidade' contra o terror energético russo"

- "Censos: Estamos mais velhos, somos menos, mas temos mais estudos"

- "Portugal-Gana: A vez do rapaz que saiu zangado de Inglaterra"

- "IVA das touradas: 'Está nas mãos do PS corrigir esta injustiça social'"

No Negócios:

- "Há 27 mil rendas antigas em Lisboa abaixo dos 100 euros"

- "135.000 despedimentos nas tecnológicas"

- "Aviação: TAP prevê cancelar 736 voos até final do ano"

- "Conheça os sete candidatos à Ordem dos Advogados"

- "Cortiça: Amorim a caminho de faturar mil milhões"

- "Presidenciais: Gouveia e Melo é o preferido, mas António Costa ganharia"

No A Bola:

- "Portugal-Gana. Vamos lá!"

- "Benfica. Exigência de Grimaldo pode complicar renovação"

- "Sporting. Manuel Fernandes avalia Pedro Gonçalves"

- "FC Porto. Rodrigo Conceição espreita estreia"

- "Mundial'2022. Alemanha-Japão (1-2). Alemães com os olhos em bico"

No Record:

- "Gana de ganhar. Portugal arranca com vontade de pôr as mãos no caneco"

- "Ronaldo: 'Não há impossíveis'"

- "Benfica. Schmidt espremeu Grimaldo"

- "Sporting. Amorim puxa por Sortiris"

- "FC Porto: 'Vamos cumprir objetivo este ano', Galeno quer a Allianz Cup"

E no O Jogo:

- "Portugal-Gana: É um país e mais 11"