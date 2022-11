Santander entrega 1000 diplomas às PME Líder 2021

O Santander vai entregar 1000 diplomas às PME Líder 2021, numa série de quatro eventos, que tem início hoje em Lisboa. Seguem-se Coimbra, Funchal e Porto nos dias 17, 22 e 28 de Novembro, respectivamente.

Estas empresas recebem assim o estatuto de PME Líder, um selo de reputação criado pelo IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, para distinguir a sua solidez, competividade e o seu desempenho a nível económico e financeiro.

As empresas PME Líder com estatuto atribuído pelo Santander beneficiam de condições especiais para as ajudar a desenvolver as suas estratégias de crescimento e a sua competitividade.

Para além da entrega dos diplomas, as quatro sessões serão palco de uma reflexão sobre inovação e talento e sobre a forma como o Santander pode potenciar o crescimento das empresas. O painel, que tem como tema “O que é preciso para ser uma Empresa Líder em Portugal?” contará entre os participantes com representantes do Santander, do IAPMEI, do Turismo de Portugal e de Empresas líderes’21.

O Santander mantém um forte compromisso com o tecido empresarial português, através de um posicionamento de proximidade e de qualidade do serviço prestado. Este ano, foi eleito pela Global Finance como o “Melhor Banco para PME” em Portugal, no âmbito dos “SME Bank Awards 2023”, que distinguem as instituições financeiras que melhor respondem às necessidades das PME nos seus mercados, reconhecendo o apoio prestado e a qualidade dos serviços oferecidos.

As candidaturas para PME Líder 2022 já estão abertas e toda a informação está disponível no site do Banco.