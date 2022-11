Governo vai fazer alterações ao estatuto de pessoal dos bombeiros sapadores

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores esteve reunido, no passado dia 14 de Novembro, com a secretária de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, e secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, para acertar a mesa negocial, com a primeira ronda a acontecer já em Janeiro 2023, sobre o novo regime jurídico dos bombeiros sapadores.

Para este processo, o SNBS apresenta-se com 1.000 trabalhadores sindicalizados, cerca de 50% de toda a classe, reunindo todas as condições de mobilização de pessoal, financeiras e de intervenção jurídica.

A Delegação da Madeira do SNBS vai organizar sessões plenárias de esclarecimento e ainda uma lista provisória de 50 bombeiros sapadores madeirenses para acções de luta na capital, caso se justifique, dando sempre prioridade aos associados mais antigos.