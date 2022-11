EUA anunciam 240ME para apoio à adaptação climática em África

Os Estados Unidos anunciaram hoje na COP27 um contributo global de 250 milhões de dólares (cerca de 240 milhões de euros) para financiar ações de apoio à adaptação climática em África, anunciou o Departamento de Estado.

O enviado especial dos EUA para o Clima, John Kerry, citado no comunicado, enfatizou o compromisso dos Estados Unidos em ajudar países e comunidades vulneráveis na África a adaptarem-se e a gerirem os impactos das mudanças climáticas, como parte do Plano de Emergência do Presidente Joe Biden para Adaptação e Resiliência (PREPARE).

Parte da verba anunciada, 150 milhões de dólares (cerca de 144 milhões de euros) visam acelerar a execução do plano no continente africano e os restantes 100 milhões de dólares (96 milhões de euros) são contribuições prometidas pelo setor privado e ações filantrópicas, detalha-se no comunicado do Departamento de Estado, equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O anúncio foi feito num evento coorganizado pelos EUA e pelo Egito, a propósito da visita de Joe Biden à Conferência do Clima (COP27), que está a decorrer na estância balnear egípcia de Sharm-el-Sheikh.

A contribuição norte-americana "inclui a resposta dos Estados Unidos ao apelo do secretário-geral da ONU por um Alerta Prévio para Todos nos próximos cinco anos" e "permitirá à Iniciativa de Adaptação de África o lançamento de um novo Acelerador de Segurança Alimentar, bem como apoio ao lançamento do Centro de Aprendizagem e Excelência em Adaptação e Resiliência" do Cairo.