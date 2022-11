Relógio 'Big Ben' retoma serviço normal após cinco anos em renovação

O 'Big Ben', o sino do famoso relógio do parlamento britânico, volta no domingo a tocar regularmente após cinco anos de trabalhos de renovação.

O sino vai tocar onze vezes às 11:00 locais (mesma hora em Lisboa) para marcar os dois minutos de silêncio cumpridos a propósito do Remembrance Sunday (Domingo da Memória), celebrado no segundo domingo de novembro para recordar os soldados britânicos mortos em serviço.

O relógio já tinha tocado na sexta-feira, Dia do Armistício, que marca o fim da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro de 1918, mas é a partir deste domingo que retoma o serviço normal de assinalar todas as horas e quartos de hora.

'Big Ben' é a alcunha dada ao grande sino de 13 toneladas do relógio existente na torre do Palácio de Westminster, onde funciona o parlamento britânico.

Nos últimos cinco anos decorreram trabalhos de restauração da torre, batizada Elizabeth Tower em 2012 em memória da rainha Isabel II por ocasião do Jubileu de Diamante, que marcou os 60 anos de reinado.

Durante os trabalhos de renovação, o sino tocou em ocasiões especiais, como o Ano Novo e as cerimónias fúnebres da rainha Isabel II, em setembro passado.

A estação pública britânica BBC usou o som gravado do icónico sino para assinalar o início de alguns dos serviços noticiosos.

O relógio foi instalado no Palácio de Westminster após a reconstrução do edifício, quase totalmente destruído por um incêndio em 1834, e começou oficialmente a tocar em 1859.

O mecanismo, que data do tempo da rainha Vitória e foi construído propositadamente e à medida, depende da gravidade para acionar o toque dos sinos.

O Grande Sino, denominado 'Big Ben', soa todas as horas, enquanto os quartos de hora são assinalados por quatro sinos mais pequenos.