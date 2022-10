Governo está "alheado da realidade"

“O que é importante para si, queremos que seja também para nós”. O mote faz parte da iniciativa do PS-M do ciclo de conversas ‘Saber Ouvir’ aquilo que os socialistas pretendem levar a efeito em diferentes formatos e diversas ocasiões, que é o oposto da governação de coligação, conforme disse há momentos o líder dos socialistas madeirenses na abertura da iniciativa partidária no Centro de Congressos dizendo que os governantes “estão fechados nos gabinetes” ou estão “alheados da realidade actual”.

Ao contrário do PSD e do CDS, Sérgio Gonçalves pretende ouvir a sociedade civil. E é isso que está acontecer neste preciso momento convidando dois jovens a subir à plataforma, no centro da sala, questionando-os sobre os desafios e constrangimentos que enfrentam ao nível do emprego e na educação.

“O curso que pretendo, design de moda não existe cá”, respondeu à curiosidade, lamentou Sandro Freitas que afirmou ser obrigado a ter de sair da Região para frequentar a faculdade, admitindo que não regresse por não ver mercado laboral por verificar que aposta dos motores da economia seja dinamizados pelo turismo e a administração pública.