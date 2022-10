Lula da Silva e Jair Bolsonaro disputam segunda volta das presidenciais

O candidato Luís Inácio Lula da Silva e o atual chefe de Estado brasileiro vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, que decorrem no dia 30 de outubro.

Segundo os dados oficiais, Lula da Silva obteve 47,85% dos votos na primeira volta enquanto Bolsonaro teve 43,70%, quando estão contabilizadas 96,93% das secções eleitorais.

Com estes resultados parciais, a eleição está agora "matematicamente definida" e obriga a uma segunda volta, pode ler-se na página eletrónica em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está a divulgar os resultados parciais.

A última sondagem sobre as eleições de hoje, divulgada no sábado pelo instituto Datafolha, previa a possibilidade de uma vitória do ex-presidente Lula da Silva à primeira volta, com 50% dos votos válidos.

De acordo com a sondagem, com uma margem de erro de dois pontos percentuais, o Presidente brasileiro recolheria 36% dos votos válidos, previsão que Bolsonaro superou hoje em sete pontos percentuais.

Para a eleição ficar decidida hoje, um dos candidatos teria de recolher mais de 50% dos votos válidos (não contabilizando os votos brancos e nulos).

Os mais de 156 milhões de eleitores foram hoje chamados às secções de voto até às 17:00 de Brasília (21:00 em Lisboa), nas 577.125 urnas eletrónicas espalhadas por 5.570 cidades do país.

Às presidenciais brasileiras concorreram 11 candidatos: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Padre Kelmon, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.