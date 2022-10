Ministra diz que pensionistas mantêm poder de compra e critica "mentiras repetidas"

A ministra do Trabalho e Segurança Social procurou hoje assegurar que os pensionistas vão manter o seu real poder de compra em 2023 e incendiou as bancadas da oposição quando falou em mentiras repetidas sobre esta matéria.

Ana Mendes Godinho falava pela bancada do Governo na sessão de encerramento do debate parlamentar da proposta de Orçamento do Estado para 2023, pouco antes de este diploma ser aprovado.

"Este é um orçamento que garante que todos os pensionistas irão manter o seu real poder de compra, ao contrário da mensagem que alguns tentam passar. Os pensionistas têm um aumento de rendimento entre 7,1% e 8% com o valor que resulta do pagamento extraordinário de 50% já pago a 2, 7 milhões de pessoas em outubro e os aumentos que acontecerão em janeiro de 2023 que variam entre 4,43% e 3,53%, em função do valor da pensão", disse.

De acordo com a ministra socialista, "ao contrário do que se passou antes de 2015, hoje pode-se afirmar que as pensões não têm qualquer corte".

"Em 2023, o orçamento dedicado às pensões vai ultrapassar pela primeira vez 20 mil milhões de euros. Este é um aumento de 31% face a 2015, para termos todos real dimensão da diferença do que é falar e do que é fazer", apontou.

Ana Mendes Godinho sustentou ainda que "isto significa um aumento acumulado de 14,1% para as pensões médias, que teriam apenas uma atualização de 6,1% com a aplicação estrita da fórmula que agora alguns que sempre a renegaram defendem".

Depois, proferiu uma frase que provocou grande contestação nas bancadas da oposição: "Não é por alguns repetirem mil vezes uma mentira que a mentira se transforma numa verdade".

"Os portugueses sabem com quem podem contar e sabem muito bem com quem não podem contar. E os pensionistas sabem que podem contar com os governos do PS, que não tem duas caras diferentes, nem dois discursos diferentes, quando está no Governo ou na oposição", afirmou, num discurso que foi aplaudido de pé pela bancada socialista.

Ana Mendes Godinho procurou ainda garantir que o Governo tem atuado com "total transparência, com cálculos claros".

"Garantimos que estamos aqui a servir os pensionistas, os jovens e o nosso sistema de proteção social", acrescentou.