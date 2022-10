Seis distritos do continente e Madeira sob aviso amarelo devido à chuva

Seis distritos do continente e o arquipélago da Madeira estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e persistentes, podendo ser acompanhados por trovoada, segundo o IPMA.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo até às 15:00 de hoje e Leiria, Aveiro e Coimbra até às 18:00.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo entre as 12:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para os próximos dias o IPMA prevê chuva, por vezes forte, e trovoada com especial incidência nas regiões do litoral Norte e Centro e regiões montanhosas. A precipitação afetará sobretudo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria.

Está também previsto vento até 30 km/h do quadrante sul, podendo atingir rajadas até 75 km/h nas terras altas das regiões do Norte e Centro.

Por causa da previsão do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na quarta-feira para a possibilidade de ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento e cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras.

Chama igualmente à atenção para a possibilidade de deslizamentos, derrocadas e outros motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo.

Pode ocorrer também, segundo a ANEPC, arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

Por isso, a ANEPC recomenda à população a adoção de comportamentos adequados e medidas de autoproteção.

Também a Proteção Civil da Madeira alertou na quarta-feira para a necessidade de adoção de comportamentos e medidas de segurança, devido à previsão de chuva forte nos próximos dias, que deverá afetar sobretudo as regiões montanhosas e a costa sul da ilha.