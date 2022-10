Meloni quer voltar a extrair gás para ter independência energética

A primeira-ministra italiana defendeu hoje, no senado, o reinício da extração de gás em Itália para "libertar" o país de uma "inaceitável dependência energética.

"Fazem falta medidas a médio prazo para libertar a Itália de uma dependência energética inaceitável. Estou a pensar na extração de gás. Creio que se devem utilizar os recursos naturais, como pediu a Europa", desenvolveu.

Meloni adiantou que "há uma pequena oportunidade" para o sul do país, considerando que esta zona "é o centro energético da Europa".

A líder do Irmãos de Itália centrou-se na emergência energética, bem como na crise da cadeia de subcontratação derivada da pandemia do novo coronavirus. "Nunca estaremos dispostos a passar da dependência do gás russo para a dependência das matérias-primas chinesas", disse.

A chefe do governo italiano declarou também o seu apoio à Ucrânia invadida pela Federação Russa.

"A paz obtém-se continuando a apoiar a Ucrânia, permitindo-lhe defender-se", disse.